MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 30 أكتوبر 2017 05:07 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير رئيس الوزراء يستقبل السفير الفرنسي لدى اليمن
أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يستقبل السفير الفرنسي لدى اليمن

الاثنين 30 أكتوبر 2017 03:09 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

استقبل رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو لمناقشة علاقات الصداقة بين البلدين والدور الفرنسي الداعم للشرعية وأمن واستقرار ووحدة الشعب اليمني في مختلف الظروف والمراحل، بما في ذلك المستجدات الجارية على الساحة الوطنية في اطار الموقف الدولي الموحد للوصول الى حل سياسي وفقا للقرارات الدولية الملزمة بما يؤدي الى عودة الشرعية وانهاء الانقلاب ووضع حد لمعاناة اليمنيين.

كما تم التطرق الى الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والشعبين الصديقين والدور المعول على الاصدقاء الفرنسيين في مرحلة اعادة الاعمار، ودعم جهود الحكومة الشرعية في تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة بالاستناد الى ما تم انجازه من تقدم ملموس في هذا الاتجاه مؤخرا.

وثمن رئيس الوزراء عاليا دعم القيادة والحكومة والشعب الفرنسي لليمن، والذي يأتي مجسدا للعلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين.. مشيرا الى جهود الحكومة للتغلب على التحديات الماثلة التي فرضتها حرب مليشيا الحوثي وصالح وانقلابهم على السلطة الشرعية ورفضهم الانصياع للارادة الشعبية والقرارات الدولية.

وأشاد بالموقف الصادق لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات ، واستجابتهم لنداء اخوانهم والقيام نيابة عن المجتمع الدولي بالمساعدة في التخلص من اخطر انقلاب دموي وطائفي في تاريخ البلاد، وإنفاذ قرارات مجلس الامن الدولي الملزمة الصادرة تحت الفصل السابع. 

ولفت الدكتور بن دغر الى ما حققته الحكومة من نجاحات على صعيد تطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة في الجوانب الامنية والخدمية، والحاجة الملحة للاسناد الدولي من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.. معربا عن ثقته في دعم الاصدقاء الفرنسيين لخطط الحكومة لديمومة الخدمات الاساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم الانسانية جراء الحرب وتبعاتها الثقيلة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والخدمية. 

وجدد حرص الحكومة الشرعية على السلام وحقن دماء اليمنيين، وما قدمته من تنازلات في سبيل ذلك يقابلها في كل مرة تعنت ورفض الطرف الآخر بتوجيهات من داعميه في ايران التي كانت ولازالت سبب اساسي في كل هذا الدمار والخراب الذي لحق باليمن وما يعانيه شعبها من نزيف مستمر في الدماء والكارثة الانسانية الاسوأ في العالم.

ولفت رئيس الوزراء الى ان جدية المجتمع الدولي الذي كان ولا يزال موقفه موحدا في اجماع تاريخي غير مسبوق لدعم الشرعية اليمنية، يتطلب مزيد من ممارسة الضغوط على ايران واجبارها على الكف عن تزويد الانقلابيين بالسلاح والمال والخبراء لتطويل امد الحرب والتمرد على المجتمع المحلي والدولي.

وأشار الى ان الدور التخريبي الايراني في المنطقة واطماعها التوسعية لم تعد سرية، او بحاجة الى دليل لإثباتها، فقادة طهران ومع تساهل المجتمع الدولي اصبحوا يتباهون بما يقومون به من دور سلبي يقوض امن واستقرار المنطقة والاقليم والعالم اجمع، وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب اهم ممر مائي عالمي. 

وأوضح الدكتور بن دغر ان الشعب اليمني وحكومته الشرعية لا يمكن باي حال من الاحوال القبول اطلاقا بالتخلي عن النظام الجمهوري والتفريط بالوحدة والقبول بحكم اسرة او سلالة تدعي الحق الإلهي في السلطة.. مشيرا الى ان اجماع الشعب اليمني هو بناء يمن اتحادي جديد وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان الانقلابيين جزء منه وموقعين عليه، لكنهم انقلبوا بعد ذلك خدمة لأهداف ومصالح ايران واطماعها في المنطقة وابتزاز العالم.

بدوره جدد السفير الفرنسي، موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على الحل السياسي القائم على المرجعيات المدعومة دوليا.. مؤكدا دعم فرنسا لجهود المبعوث الاممي الى اليمن والامم المتحدة، وانها لن تالو جهدا في ممارسة الضغوط لوضع حد لمعاناة اليمنيين بما في ذلك رفضها الكامل لتهريب الاسلحة للانقلابيين.

واثنى السفير الفرنسي، على ما تقوم به الحكومة اليمنية من جهود لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وتخفيف المعاناة القائمة جراء الحرب.. لافتا الى ان بلاده تبذل قصارى جهدها لمساعدة اليمن وشعبها في الظروف الراهنة.

حضر اللقاء أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور و المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي.


المزيد في أخبار وتقارير
لحظات قاسية تستدعي العلاج السريع للأستاذ فوزي حمود
فوزي حمود أحمد سعيد تربوي ومهني قدير له بصمات واسهامات بارزة ومتميزة في مهنة التدريس والقاء المحاظرات التوعوية التي تنمي مهارات المعلمين والتربويين
تفاصيل كمين مسلح استهدف طقم تابع لقوات الحزام الامني بلودر
استهدف مسلحون مجهولون طقما عسكريا تابع لقوات الحزام الامني بمديرية لودر بمحافظة ابين ظهر يوم الاثنين وهو ماخلف جرحى من الجنود اصابتهم خطيرة . وقال مصدر امني لصحيفة
رئيس الوزراء يستقبل السفير الفرنسي لدى اليمن
استقبل رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو لمناقشة علاقات الصداقة بين البلدين والدور الفرنسي الداعم للشرعية وأمن




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ادارة امن المهرة تقول ان الزبيدي ابلغها بانه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد (الثوباني)
سياسي جنوبي مخاطبا الرئيس هادي: سنسقط الشرعية في الجنوب ولا نريدك أن تسقط معها
فيما بلغ العجز بالشبكة جراء انعدام الديزل 267 ميجاوات.. 21 ساعة انقطاع مقابل 3 ساعات تشغيل و الانقطاع مرشح للزيادة بعدن
صحيفة الاتحاد الاماراتية :الانفصال مشكلة وليس حلاً
عاجل :مجهولون يستهدفون سيارة مسئول حكومي بقنبلة بمودية
مقالات الرأي
هل يمكن لعدن كمثال لمدن أخرى في هذا الوطن الجريح ان تعيش وضعا افضل بعشرات المرات مما هي عليه بحلول 2020.؟ اقول
  أغتيل المشايخ الواحد تلو الآخر، وأُزهقت أرواحهم تباعاً، وسالت دماؤهم أنهاراً،تساقطوا كأوراق الخريف دون
شهد سوق الصرف اليوم مرحلة جديدة من التدهور فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع العملات
كل البشر تصيح وتنادي ولاتدري أين الصحيح وأين المفر ، المآسي كما هي ، كما كانت أيام حكم عفاش بل وأكثر  ،
ما تسمى جغرافيا بحسب البروتوكول "الجمهورية اليمنية" هي الآن ساحة لعب مكشوفة ومسرح عمليات اقليمية ومحلية
من القفشات الجميلة التي كان يتميز بها أبناء عدن قديماً هي نوادرهم التي عرفوا بها وهي سمبلات وتريدمارك خاص بهم
  نحن نريد تعليما يدفع بنا، ويرفعنا إلى القمر، والمريخ، وربما غدا نريد إلى زحل، والمشتري، مثلنا مثل كل
  أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الخطوة السياسية الثانية والتي حملت عنوان الجمعية الوطنية الجنوبية، وبكل
هل يستطيع الجنوبيون أن يلموا الشتات وان يحكموا نفسهم وكيف يمكن أن يحلوا السؤال حول مستقبل الجنوب ؟ الاستقلال
1// الآن .. تدور أحاديث متواترة عن إقتراب نهاية حتمية للحرب ، وهذا كما يبدو خارج نطاق السيناريوهات الرائجة عن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف للباحثة رواء عبدالله مجاهد من جامعة عدن
مبارك التفوق والنجاح
وفيات
تريم تودع الشخصية التربوية البارزةعمر بن شملان إلى مثواه الأخير بمقبرة الصومعة بالسويري
قائد اللواء 115 مشاة يعزي في وفاة الشيخ المناضل جعبل الكردمي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017