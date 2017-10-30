تحت رعاية وزير الزراعة والري أحمد بن أحمد الميسري انعقد اليوم اجتماع موسع لمدراء عموم فروع وزارة الزراعة في المحافظات المحررة ومدراء المشاريع الزراعية مع قيادة ديوان وزارة الزراعة والري بقاعة الفخامة بمديرية المنصورة/عدن لمناقشة ملاحظاتهم والاستماع الى ردود وملاحظات وكلاء القطاعات.

وفي كلمة القاها وزير الزراعة أحمد الميسري تحدث فيها على العديد من الجوانب اهمها: توضيح كيف تمكنت وزارة الزراعة من النهوض مجددا وبناء قاعدة بيانات جديدة والتخطيط لشؤون الموظفين واستيفاء لديوان كامل للوزارة بكافة الدوائر، والعمل على اعداد برنامج اعمار للدول المانحة بحجم الاضرار التي طالت الوزارة جراء الحرب.

وأكد الميسري على حرصة لانشاء خطوات جبارة في قطاع الزراعة والعمل بمصداقية لنجاح ذلك وان لديهم خارطه يتم الاعداد لها حاليا لكنها تتطلب التعاون والعلاقة الطيبة بين الوزارة والمكاتب حكمها القانون.

وأشار الى ضرورة الاسراع باستكمال الخطط لكل مدراء المكاتب اضافة لتقارير شهرية وزيارة لمختلف المحافظات حتى يتم التجهيز بخطة متكاملة وشاملة لعام 2018.

وفي الاجتماع تم طرح مختلف القضايا والصعوبات التي تواجه مدراء عموم ديوان وزارة الزراعة اضافة الى فتح المجال للاستماع الى ردود وكلاء القطاعات واختتم الاجتماع الموسع بتوجيهات وزير الزراعة والري الميسري.

*من دنيا حسين فرحان

المزيد في أخبار وتقارير اجتماع موسع لمدراء مكاتب فروع وزارة الزراعة والري للمحافظات المحررة تحت رعاية وزير الزراعة والري أحمد بن أحمد الميسري انعقد اليوم اجتماع موسع لمدراء عموم فروع وزارة الزراعة في المحافظات المحررة ومدراء المشاريع الزراعية مع قيادة اعلامية عدنية تحكي حال الناس بعدن : تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة قالت الاعلامية العدنية رندا عكبور ان وضع الناس في عدن بات صعبا للغاية مؤكدة ان اوضاع الناس باتت جدا صعبة ومخيفة بسبب تزايد الغلاء وتدهور الاوضاع. وروت "عكبور" عدد من المالكي: الحوثيون أطلقوا 77 صاروخا باليستيا على السعودية كشف المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد "تركي المالكي"، إن جماعة الحوثي وحليفها صالح، أطلقوا 77 صاروخا باليستياً على الأراضي السعودية. وأكد في تصريح لصحيفة