MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 30 أكتوبر 2017 02:04 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اعلامية عدنية تحكي حال الناس بعدن : تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة
أخبار وتقارير

اعلامية عدنية تحكي حال الناس بعدن : تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة

الاثنين 30 أكتوبر 2017 01:31 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قالت الاعلامية العدنية رندا عكبور ان وضع الناس في عدن بات صعبا للغاية مؤكدة ان اوضاع الناس باتت جدا صعبة ومخيفة بسبب تزايد الغلاء وتدهور الاوضاع.

وروت "عكبور" عدد من المشاهد التي صادفتها خلال خروجه الى العمل يوم الاثنين .

واضافت قائلة :" وأنا خارجه الصباح من بيتي وكنت أقفل باب البيت مر من جنبي رجل في عمر الأربعينات تقريباً وكان بيني وبينه مسافة ثلاثة أمتار تقريباً فكانت يمشي ويقول تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة ومشى مسىرعا ، خرجت أمشي في الشارع الرئيسي وجدت رجل يوقف شخص أخر ويقول له أعطينا فلوس والشخص يرد عليه والله عادنا رايحه لواحد عشان أخذ منه فلوس . ورحت لديوان المحافظة وجلست في المكتب وفجأة دخلت إمرأتين لطلب المساعدة .

هكذا أصبح الحال في عدن ، الشعب يتسول في الشوارع والمشكلة من تتسول وتطلب المساعدة منه هو يريد من يعطيه .( أجيت لك ياعبدالمعين تعيني وجدتك تريد من يعينك ) .

الشعب جاع والمسؤولين وأهاليهم يشتروا فلل وشقق في مصر .

أتقوا الله في الشعب


المزيد في أخبار وتقارير
اجتماع موسع لمدراء مكاتب فروع وزارة الزراعة والري للمحافظات المحررة
تحت رعاية وزير الزراعة والري أحمد بن أحمد الميسري انعقد اليوم اجتماع موسع لمدراء عموم فروع وزارة الزراعة في المحافظات المحررة ومدراء المشاريع الزراعية مع قيادة
اعلامية عدنية تحكي حال الناس بعدن : تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة
قالت الاعلامية العدنية رندا عكبور ان وضع الناس في عدن بات صعبا للغاية مؤكدة ان اوضاع الناس باتت جدا صعبة ومخيفة بسبب تزايد الغلاء وتدهور الاوضاع. وروت "عكبور" عدد من
المالكي: الحوثيون أطلقوا 77 صاروخا باليستيا على السعودية
كشف المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد "تركي المالكي"، إن جماعة الحوثي وحليفها صالح، أطلقوا 77 صاروخا باليستياً على الأراضي السعودية. وأكد في تصريح لصحيفة


تعليقات القراء
284944
[1] بن دغر قال الأوضاع فل
الاثنين 30 أكتوبر 2017
اشراق عبيد | كندا
دائما بن دغر يصرح الأوضاع في قمة الروعه في المناطق المحرره وانتي تقولي الشعب يشحت



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ادارة امن المهرة تقول ان الزبيدي ابلغها بانه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد (الثوباني)
سياسي جنوبي مخاطبا الرئيس هادي: سنسقط الشرعية في الجنوب ولا نريدك أن تسقط معها
فيما بلغ العجز بالشبكة جراء انعدام الديزل 267 ميجاوات.. 21 ساعة انقطاع مقابل 3 ساعات تشغيل و الانقطاع مرشح للزيادة بعدن
بن دغر يدافع عن نفسه ويقول ان المبالغ المحولة من حساب محافظة عدن سيادية والخطوة قانونية
عاجل :مجهولون يستهدفون سيارة مسئول حكومي بقنبلة بمودية
مقالات الرأي
هل يمكن لعدن كمثال لمدن أخرى في هذا الوطن الجريح ان تعيش وضعا افضل بعشرات المرات مما هي عليه بحلول 2020.؟ اقول
  أغتيل المشايخ الواحد تلو الآخر، وأُزهقت أرواحهم تباعاً، وسالت دماؤهم أنهاراً،تساقطوا كأوراق الخريف دون
شهد سوق الصرف اليوم مرحلة جديدة من التدهور فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع العملات
كل البشر تصيح وتنادي ولاتدري أين الصحيح وأين المفر ، المآسي كما هي ، كما كانت أيام حكم عفاش بل وأكثر  ،
ما تسمى جغرافيا بحسب البروتوكول "الجمهورية اليمنية" هي الآن ساحة لعب مكشوفة ومسرح عمليات اقليمية ومحلية
من القفشات الجميلة التي كان يتميز بها أبناء عدن قديماً هي نوادرهم التي عرفوا بها وهي سمبلات وتريدمارك خاص بهم
  نحن نريد تعليما يدفع بنا، ويرفعنا إلى القمر، والمريخ، وربما غدا نريد إلى زحل، والمشتري، مثلنا مثل كل
  أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الخطوة السياسية الثانية والتي حملت عنوان الجمعية الوطنية الجنوبية، وبكل
هل يستطيع الجنوبيون أن يلموا الشتات وان يحكموا نفسهم وكيف يمكن أن يحلوا السؤال حول مستقبل الجنوب ؟ الاستقلال
1// الآن .. تدور أحاديث متواترة عن إقتراب نهاية حتمية للحرب ، وهذا كما يبدو خارج نطاق السيناريوهات الرائجة عن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التفوق والنجاح
عام على رحيل إحدى هامات التنوير في عدن
وفيات
تريم تودع الشخصية التربوية البارزةعمر بن شملان إلى مثواه الأخير بمقبرة الصومعة بالسويري
قائد اللواء 115 مشاة يعزي في وفاة الشيخ المناضل جعبل الكردمي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017