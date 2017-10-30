قالت الاعلامية العدنية رندا عكبور ان وضع الناس في عدن بات صعبا للغاية مؤكدة ان اوضاع الناس باتت جدا صعبة ومخيفة بسبب تزايد الغلاء وتدهور الاوضاع.

وروت "عكبور" عدد من المشاهد التي صادفتها خلال خروجه الى العمل يوم الاثنين .

واضافت قائلة :" وأنا خارجه الصباح من بيتي وكنت أقفل باب البيت مر من جنبي رجل في عمر الأربعينات تقريباً وكان بيني وبينه مسافة ثلاثة أمتار تقريباً فكانت يمشي ويقول تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة ومشى مسىرعا ، خرجت أمشي في الشارع الرئيسي وجدت رجل يوقف شخص أخر ويقول له أعطينا فلوس والشخص يرد عليه والله عادنا رايحه لواحد عشان أخذ منه فلوس . ورحت لديوان المحافظة وجلست في المكتب وفجأة دخلت إمرأتين لطلب المساعدة .

هكذا أصبح الحال في عدن ، الشعب يتسول في الشوارع والمشكلة من تتسول وتطلب المساعدة منه هو يريد من يعطيه .( أجيت لك ياعبدالمعين تعيني وجدتك تريد من يعينك ) .

الشعب جاع والمسؤولين وأهاليهم يشتروا فلل وشقق في مصر .

أتقوا الله في الشعب

المزيد في أخبار وتقارير اجتماع موسع لمدراء مكاتب فروع وزارة الزراعة والري للمحافظات المحررة تحت رعاية وزير الزراعة والري أحمد بن أحمد الميسري انعقد اليوم اجتماع موسع لمدراء عموم فروع وزارة الزراعة في المحافظات المحررة ومدراء المشاريع الزراعية مع قيادة اعلامية عدنية تحكي حال الناس بعدن : تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة قالت الاعلامية العدنية رندا عكبور ان وضع الناس في عدن بات صعبا للغاية مؤكدة ان اوضاع الناس باتت جدا صعبة ومخيفة بسبب تزايد الغلاء وتدهور الاوضاع. وروت "عكبور" عدد من المالكي: الحوثيون أطلقوا 77 صاروخا باليستيا على السعودية كشف المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد "تركي المالكي"، إن جماعة الحوثي وحليفها صالح، أطلقوا 77 صاروخا باليستياً على الأراضي السعودية. وأكد في تصريح لصحيفة

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