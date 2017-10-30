MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 30 أكتوبر 2017 12:32 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بالصور : اين يتلقى طلاب المدارس بكرش تعليمهم بسبب الحرب .. قد لاتصدق
أخبار وتقارير

بالصور : اين يتلقى طلاب المدارس بكرش تعليمهم بسبب الحرب .. قد لاتصدق

طلاب من كرش يدرسون باحدى المغارات –عدن الغد
الاثنين 30 أكتوبر 2017 11:59 صباحاً
كرش (عدن الغد) خاص

يلتقى المئات من طلاب المدارس الابتدائية بمنطقة كرش بمحافظة لحج دروسهم  في مواقع قد لايتخيلها انسان عقب اندلاع الحرب الاخيرة بمناطقهم وهجرتهم لها بسبب ظروف الحرب.
وبعد ان كان المئات من الطلاب يتلقون دروسهم بمدارس حكومية وفي ظروف افضل حالا بات الطلاب يدرسون تحت الاشجار وبداخل عدد من الكهوف .
ويقول محسن جازم صالح وهو مدير عام مكتب التربية بمديرية القبيطة بلحج لصحيفة "عدن الغد" ان الحرب الاخيرة بمناطق كرش دفعت الالاف من السكان الى الهرب من مناطقهم الامر الذي تسبب بلجوء المعلمين الى تعليم الطلاب وسط الاودية والجبال.
ولم تحرك السلطات ساكنا حيال هذه الاوضاع كما لم تتحرك المنظمات الحكومية المتهمة بحقوق الاطفال.
ويقطع الاطفال مسافات طويلة وصولا الى مناطق التعليم هذه والتي تمثل خطرا على حياة الاطفال.
ويناشد المعلمون والاهالي العالم للإلتفات الى اوضاع الطلاب.


المزيد في أخبار وتقارير
بالصور : اين يتلقى طلاب المدارس بكرش تعليمهم بسبب الحرب .. قد لاتصدق
يلتقى المئات من طلاب المدارس الابتدائية بمنطقة كرش بمحافظة لحج دروسهم  في مواقع قد لايتخيلها انسان عقب اندلاع الحرب الاخيرة بمناطقهم وهجرتهم لها بسبب ظروف
فرار العشرات من رجال الدين الى خارج عدن
علمت صحيفة "عدن الغد" ان عدد من رجال الدين وخطباء المساجد غادروا المدينة صوب محافظات اخرى خلال اليومين الماضيين. وغادر عدد من ائمة المساجد صوب محافظات اخرى
قيادة الانتقالي تعقد اجتماعا بالمكلا لمناقشة نتائج جولتها الاخيرة وتقر التوجه صوب (سقطرى)
عقدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح يوم الاثنين اجتماعا بفندق رمادة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت . وكرس الاجتماع لمناقشة نتائج الجولة الاخيرة التي قامت




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
ادارة امن المهرة تقول ان الزبيدي ابلغها بانه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد (الثوباني)
سياسي جنوبي مخاطبا الرئيس هادي: سنسقط الشرعية في الجنوب ولا نريدك أن تسقط معها
فيما بلغ العجز بالشبكة جراء انعدام الديزل 267 ميجاوات.. 21 ساعة انقطاع مقابل 3 ساعات تشغيل و الانقطاع مرشح للزيادة بعدن
عاجل :مجهولون يستهدفون سيارة مسئول حكومي بقنبلة بمودية
بن دغر يدافع عن نفسه ويقول ان المبالغ المحولة من حساب محافظة عدن سيادية والخطوة قانونية
مقالات الرأي
  أغتيل المشايخ الواحد تلو الآخر، وأُزهقت أرواحهم تباعاً، وسالت دماؤهم أنهاراً،تساقطوا كأوراق الخريف دون
شهد سوق الصرف اليوم مرحلة جديدة من التدهور فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع العملات
كل البشر تصيح وتنادي ولاتدري أين الصحيح وأين المفر ، المآسي كما هي ، كما كانت أيام حكم عفاش بل وأكثر  ،
ما تسمى جغرافيا بحسب البروتوكول "الجمهورية اليمنية" هي الآن ساحة لعب مكشوفة ومسرح عمليات اقليمية ومحلية
من القفشات الجميلة التي كان يتميز بها أبناء عدن قديماً هي نوادرهم التي عرفوا بها وهي سمبلات وتريدمارك خاص بهم
  نحن نريد تعليما يدفع بنا، ويرفعنا إلى القمر، والمريخ، وربما غدا نريد إلى زحل، والمشتري، مثلنا مثل كل
  أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الخطوة السياسية الثانية والتي حملت عنوان الجمعية الوطنية الجنوبية، وبكل
هل يستطيع الجنوبيون أن يلموا الشتات وان يحكموا نفسهم وكيف يمكن أن يحلوا السؤال حول مستقبل الجنوب ؟ الاستقلال
1// الآن .. تدور أحاديث متواترة عن إقتراب نهاية حتمية للحرب ، وهذا كما يبدو خارج نطاق السيناريوهات الرائجة عن
تطور الهجوم على التحالف العربي من مواجهة واتهام دولة الإمارات والادعاء بانها دخلت التحالف كي تحتل الجنوب
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التفوق والنجاح
عام على رحيل إحدى هامات التنوير في عدن
وفيات
تريم تودع الشخصية التربوية البارزةعمر بن شملان إلى مثواه الأخير بمقبرة الصومعة بالسويري
قائد اللواء 115 مشاة يعزي في وفاة الشيخ المناضل جعبل الكردمي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017