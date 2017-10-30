علمت صحيفة "عدن الغد" ان عدد من رجال الدين وخطباء المساجد غادروا المدينة صوب محافظات اخرى خلال اليومين الماضيين.

وغادر عدد من ائمة المساجد صوب محافظات اخرى وغالبيتهم من اتباع التيار السلفي صوب محافظات اخرى وخصوصا مناطق الريف.

وتزايدت حدة الاغتيالات التي طالت رجال الدين السلفيين بعدن الامر الذي دفعهم الى مغادرة عدن .

وقال عدد من رجال الدين لصحيفة "عدن الغد" انهم غادروا عدن خوفا من تعرضهم لعمليات اغتيالات .

المزيد في أخبار وتقارير بالصور : اين يتلقى طلاب المدارس بكرش تعليمهم بسبب الحرب .. قد لاتصدق يلتقى المئات من طلاب المدارس الابتدائية بمنطقة كرش بمحافظة لحج دروسهم في مواقع قد لايتخيلها انسان عقب اندلاع الحرب الاخيرة بمناطقهم وهجرتهم لها بسبب ظروف فرار العشرات من رجال الدين الى خارج عدن علمت صحيفة "عدن الغد" ان عدد من رجال الدين وخطباء المساجد غادروا المدينة صوب محافظات اخرى خلال اليومين الماضيين. وغادر عدد من ائمة المساجد صوب محافظات اخرى قيادة الانتقالي تعقد اجتماعا بالمكلا لمناقشة نتائج جولتها الاخيرة وتقر التوجه صوب (سقطرى) عقدت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح يوم الاثنين اجتماعا بفندق رمادة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت . وكرس الاجتماع لمناقشة نتائج الجولة الاخيرة التي قامت

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