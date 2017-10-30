قال مصدر محلي ان قوات موالية للحوثيين وصالح حققت تقدما كبيرا بمنطقة جبل هان القريب من منطقة الضباب يوم الاثنين.

وشنت هذه القوات هجوما مفاجئا استهدف الجبل الاستراتيجي قبل ان تتمكن من السيطرة عليه.

وعبر الهاتف قال قيادي في مقاومة تعز لصحيفة "عدن الغد" ان المقاومة تصدت للهجوم وتحاول استعادة الجبل.

وتهدد السيطرة على الجبل باستعادة فرض حصار كانت تفرضه ميليشيا الحوثي على هذه المناطق قبل اكثر من عام

المزيد في أخبار وتقارير تقدم للحوثيين بمناطقة عدة بتعز والمقاومة تتصدى قال مصدر محلي ان قوات موالية للحوثيين وصالح حققت تقدما كبيرا بمنطقة جبل هان القريب من منطقة الضباب يوم الاثنين. وشنت هذه القوات هجوما مفاجئا استهدف الجبل تنسقيه شباب الجنوب في ابين تبارك انتصارات المقاومة وتحرير مناطق ابين من تنظيم القاعدة باركت منسقية شباب الجنوب في محافظة ابين الانتصارات التي حققها ابطال قوات اللواء الاول دعم واسناد بقيادة العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) وقوات الحزام الامني سكان سقطرى بعرض البحر في وجه المخاطر .. رحلة العودة الى المنازل يواجه الالاف من ابناء جزيرة سقطرى خطر الموت غرقا كل يوم في رحلة العودة الى الجزيرة او الخروج منها. ويستقل الالاف من ابناء الجزيرة قوارب صغيرة في طريقهم الى عدن