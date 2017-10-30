تقدم للحوثيين بمناطقة عدة بتعز والمقاومة تتصدى

شهد سوق الصرف اليوم مرحلة جديدة من التدهور فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع العملات
كل البشر تصيح وتنادي ولاتدري أين الصحيح وأين المفر ، المآسي كما هي ، كما كانت أيام حكم عفاش بل وأكثر ،
ما تسمى جغرافيا بحسب البروتوكول "الجمهورية اليمنية" هي الآن ساحة لعب مكشوفة ومسرح عمليات اقليمية ومحلية
من القفشات الجميلة التي كان يتميز بها أبناء عدن قديماً هي نوادرهم التي عرفوا بها وهي سمبلات وتريدمارك خاص بهم
نحن نريد تعليما يدفع بنا، ويرفعنا إلى القمر، والمريخ، وربما غدا نريد إلى زحل، والمشتري، مثلنا مثل كل
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الخطوة السياسية الثانية والتي حملت عنوان الجمعية الوطنية الجنوبية، وبكل
هل يستطيع الجنوبيون أن يلموا الشتات وان يحكموا نفسهم وكيف يمكن أن يحلوا السؤال حول مستقبل الجنوب ؟ الاستقلال
1// الآن .. تدور أحاديث متواترة عن إقتراب نهاية حتمية للحرب ، وهذا كما يبدو خارج نطاق السيناريوهات الرائجة عن
تطور الهجوم على التحالف العربي من مواجهة واتهام دولة الإمارات والادعاء بانها دخلت التحالف كي تحتل الجنوب
مما لا شك فيه بأن الجبهة التحررية لثورة شعب الجنوب قد أوقد مشعلها الحراك الجنوبي في السابع من أيار من ساحة
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها