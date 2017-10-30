باركت منسقية شباب الجنوب في محافظة ابين الانتصارات التي حققها ابطال قوات اللواء الاول دعم واسناد بقيادة العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) وقوات الحزام الامني والتدخل السريع بقيادة المناضل العقيد عبداللطيف السيد وذلك بتطهير كامل مناطق محافظة ابين من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي .

جاء ذلك بتصريح ادلى به الاخ عبدالرقيب السنيدي رئيس تنسيقية شباب الجنوب في محافظة ابين والاخ عبدالله عليان عضو هيئة التنسيقية العليا لشباب الجنوب ومندوب محافظة ابين الذي اكد ان الانتصارات التي تحققه انما تثبت مدى الصمود الابطال ووقوفهم الثابت مع قضية شعب الحنوب....

وقال اننا في منسقية شباب الجنوب اذ نبارك هذا الانتصار العظيم بتطهير ابين من العناصر الارهابية اذ نوكد على الوقوف الكامل والمساندة الى جانب قوات الحزام الامني والمقاومة الجنوب في محاربة التطرف الارهابي والدفاع عن ارض الجنوب مهنا كلفنا الثمن .

كما اكد ان الدماء الطاهرة التي سقطت في الدفاع عن ارض الحنوب هي من رسمت لنا الطريق الصحيح الذي لانميل علية ابدا لاستعادة ارضنا وهويتنا ودولتنا المستقلة على ترابها الطاهر .

المزيد في أخبار وتقارير تقدم للحوثيين بمناطقة عدة بتعز والمقاومة تتصدى قال مصدر محلي ان قوات موالية للحوثيين وصالح حققت تقدما كبيرا بمنطقة جبل هان القريب من منطقة الضباب يوم الاثنين. وشنت هذه القوات هجوما مفاجئا استهدف الجبل تنسقيه شباب الجنوب في ابين تبارك انتصارات المقاومة وتحرير مناطق ابين من تنظيم القاعدة باركت منسقية شباب الجنوب في محافظة ابين الانتصارات التي حققها ابطال قوات اللواء الاول دعم واسناد بقيادة العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) وقوات الحزام الامني سكان سقطرى بعرض البحر في وجه المخاطر .. رحلة العودة الى المنازل يواجه الالاف من ابناء جزيرة سقطرى خطر الموت غرقا كل يوم في رحلة العودة الى الجزيرة او الخروج منها. ويستقل الالاف من ابناء الجزيرة قوارب صغيرة في طريقهم الى عدن