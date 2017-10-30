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تنسقيه شباب الجنوب في ابين تبارك انتصارات المقاومة وتحرير مناطق ابين من تنظيم القاعدة

الاثنين 30 أكتوبر 2017 10:18 صباحاً
زنجبار ((عدن الغد) خاص:

باركت منسقية شباب الجنوب في محافظة ابين الانتصارات التي حققها ابطال قوات اللواء الاول دعم واسناد بقيادة العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) وقوات الحزام الامني والتدخل السريع بقيادة المناضل العقيد عبداللطيف السيد وذلك بتطهير كامل مناطق محافظة ابين من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي .

جاء ذلك بتصريح ادلى به الاخ عبدالرقيب السنيدي رئيس تنسيقية شباب الجنوب في محافظة ابين والاخ عبدالله عليان عضو هيئة التنسيقية العليا لشباب الجنوب ومندوب محافظة ابين الذي اكد ان الانتصارات التي تحققه انما تثبت مدى الصمود الابطال ووقوفهم الثابت مع قضية شعب الحنوب....

وقال اننا في منسقية شباب الجنوب اذ نبارك هذا الانتصار العظيم بتطهير ابين من العناصر الارهابية اذ نوكد على الوقوف الكامل والمساندة الى جانب قوات الحزام الامني والمقاومة الجنوب في محاربة التطرف الارهابي والدفاع عن ارض الجنوب مهنا كلفنا الثمن .

كما اكد ان الدماء الطاهرة التي سقطت في الدفاع عن ارض الحنوب هي من رسمت لنا الطريق الصحيح الذي لانميل علية ابدا لاستعادة ارضنا وهويتنا ودولتنا المستقلة على ترابها الطاهر .


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تنسقيه شباب الجنوب في ابين تبارك انتصارات المقاومة وتحرير مناطق ابين من تنظيم القاعدة
باركت منسقية شباب الجنوب في محافظة ابين الانتصارات التي حققها ابطال قوات اللواء الاول دعم واسناد بقيادة العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) وقوات الحزام الامني
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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