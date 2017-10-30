صحيفة حوثية تتهم حزب المؤتمر بقيادة تمرد عسكري في البيضاء

اتهمت صحيفة المسيرة الحوثية يوم الاثنين حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة تمرد ضد الجماعة بمحافظة البيضاء.

وقالت صحيفة "المسيرة" ان المواجهات التي شهدتها منطقة ال عواض بالبيضاء قبل ايام كانت بين مسلحين حزب المؤتمر والاجهزة الامنية حد وصفها في اشارة الى مسلحي الجماعة الحوثية .

ولاول مرة تتهم الجماعة الحوثية حزب المؤتمر بقيادة تمرد عسكري ضدها .

وشهدت منطقة ال عواض خلال الايام الماضية مواجهات عنيفة بين مسلحي القبيلة وقوات من الحوثيين .

المزيد في أخبار وتقارير تقدم للحوثيين بمناطقة عدة بتعز والمقاومة تتصدى قال مصدر محلي ان قوات موالية للحوثيين وصالح حققت تقدما كبيرا بمنطقة جبل هان القريب من منطقة الضباب يوم الاثنين. وشنت هذه القوات هجوما مفاجئا استهدف الجبل تنسقيه شباب الجنوب في ابين تبارك انتصارات المقاومة وتحرير مناطق ابين من تنظيم القاعدة باركت منسقية شباب الجنوب في محافظة ابين الانتصارات التي حققها ابطال قوات اللواء الاول دعم واسناد بقيادة العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) وقوات الحزام الامني سكان سقطرى بعرض البحر في وجه المخاطر .. رحلة العودة الى المنازل يواجه الالاف من ابناء جزيرة سقطرى خطر الموت غرقا كل يوم في رحلة العودة الى الجزيرة او الخروج منها. ويستقل الالاف من ابناء الجزيرة قوارب صغيرة في طريقهم الى عدن