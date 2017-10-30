صورة من الزيارة يوم الاحد -عدن الغد

قام الرئيس علي ناصر محمد مساء اليوم الاحد الموافق ٢٩ اكتوبر بزيارة الشيخ عبد العزيز المفلحي محافظ محافظة عدن في منزله في مدينة القاهرة الكبرى للإطمئنان على صحته بعد ان أجرى عملية جراحية.

وتمنى له الشفاء العاجل من أجل العودة الى وطنه وشعبه ومزاولة مهامه النبيلة لمدينة عدن الحبيبة.

ويقيم المحافظ المفلحي بمدينة القاهرة منذ اسابيع لتلقي العلاج .

والتقى محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، مساء اليوم، الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ومعه الدكتور حسين الفضلي، اللذان قاما بزيارة المحافظ المفلحي، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة للاطمئنان على صحته.

وطمأن المحافظ المفلحي، الرئيس الأسبق علي ناصر والدكتور الفضلي، على صحته عقب إجرائه عمليتين جراحيتين بإحدى مستشفيات القاهرة، وعبّر عن سعادته بزيارتها ومتابعتها لوضعه الصحي.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول العديد من القضايا الوطنية، ومستجدات وتطورات الأحداث على مختلف الأصعدة والمستويات المتصلة بالشأن اليمني في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد بالوقت الراهن.

كما أعرب الرئيس علي ناصر والدكتور الفضلي، عن أمنياتهما للمحافظ المفلحي، بموفور الصحة والعافية واستكمال رحلته العلاجية وهو بأفضل حال لمواصلة جهوده ومهامه الرسمية في قيادة محافظة عدن.

المزيد في أخبار وتقارير ناصر يلتقي المفلحي بالقاهرة ويطمئن على صحته قام الرئيس علي ناصر محمد مساء اليوم الاحد الموافق ٢٩ اكتوبر بزيارة الشيخ عبد العزيز المفلحي محافظ محافظة عدن في منزله في مدينة القاهرة الكبرى للإطمئنان على صحته صحيفة الاتحاد الاماراتية :الانفصال مشكلة وليس حلاً قالت صحيفة الاتحاد الاماراتية يوم الاحد ان الانفصال مشكلة وليس حلاً في اشارة على مايبدو لتصاعد دعوات انفصال في مناطق عدة . وقالت الصحيفة انه لم يحدث أن نجحت تجارب ادارة امن المهرة تقول ان الزبيدي ابلغها بانه يجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد (الثوباني) قالت ادارة امن محافظة المهرة ان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ابلغها ان لاصلة له ولالموكبه بواقعة اعتقال قائد حراسة مدير امن عدن قاسم