طالب محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ورئيس هيئة الاركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، بإتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الممارسات التي وصفها بالعنجهية لقائد اللواء 30 مدرع، أحد ألوية المحافظة.

وقال المحافظ الجعدي، في بلاغ رسمي، اليوم الاحد، وحصلت " عدن الغد" على نسخة منه، ان قائد اللواء 30 مدرع، عبدالكريم الصيادي، قام بمحاصرة مكتب مدير عام مديرية قعطبة بالاطقم العسكرية والمسلحين ومنعه من اداء عمله، للمرة الثانية.

واضاف " نرفع إليكم لاتخاذ الإجراءات الرادعة

ومنع اي تداعيات تحدث بسبب عنجهية قائد اللواء 30 مدرع وممارساته غير القانونية".

من جانبه، اوضح مدير عام مديرية قعطبة، جياب دحان الصيادي، ان 4 أطقم عسكرية على متنها مسلحين من اللواء 30 مدرع، حاصروا مكتبه صباح اليوم، ومنعوه من اداء عمله، مطالبين إياه بالذهاب معهم الى مقر اللواء بمدينة قعطبة او إجباره بالقوة، تنفيذا لتوجيهات قائد اللواء، بحسب قولهم.

واضاف انه طلب منهم في البداية أمر خطي من قائد اللواء، فردوا عليه، " لا يعنيك ذلك" مؤكدا رفضه مرافقتهم، معتبرًا أن قائد اللواء ليس من اختصاصاته توجيه أوامر استدعاء مدير عام المديرية لأي سبب، وان ذلك من اختصاص محافظ المحافظة.

واشار الصيادي، الى ان قائد اللواء سبق وان فرض على مكتبه حصارا مماثلا الشهر الماضي، ومنع اجتماعًا هامًا للمكتب التنفيذي للمديرية كان من المقرر انعقاده لمناقشة قضايا ومشاكل المديرية.

وفي وقت سابق من العام الجاري شكا مكتب التربية بمديرية قعطبة من ممارسات مماثلة نفذها قائد اللواء المرابط في جبهة حمك غرب المديرية، حيث تدور مواجهات شبه يومية مع مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، المتمركزة في الجبال القريبة من اللواء، فيما يشكي مواطني المديرية من جبايات وظرائب غير قانونية يفرضها قائد اللواء عليهم تحت مسمى دعم افراد اللواء في حربهم ضد الميليشيات، اضافة الى تجاوزات عدة لمهامه كقائد لواء عسكري.

المزيد في أخبار وتقارير محافظ الضالع يطالب رئيس الجمهورية بإتخاذ إجراءات رادعة لوقف عنجهية قائد اللواء 30 مدرع طالب محافظ محافظة الضالع، فضل محمد الجعدي، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ورئيس هيئة الاركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، بإتخاذ الإجراءات الوزير شريم يشيد بدعم الكويت لقطاعي المياه بمحافظتي عدن وابين التقى صباح اليوم الدكتور / عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة بديوان الوزارة بالعاصمة عدن / عضو الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة / توفيق محمد حسين . جرى خلال اللقاء وزير الخارجية المصري يؤكد على الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ،أن بلاده لن ترتضى بديلاً للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقاً لمرجعياته الثلاث،وآن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات