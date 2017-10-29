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الوزير شريم يشيد بدعم الكويت لقطاعي المياه بمحافظتي عدن وابين

الأحد 29 أكتوبر 2017 06:01 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

التقى صباح اليوم الدكتور / عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة بديوان الوزارة بالعاصمة عدن / عضو الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة / توفيق محمد حسين .

جرى خلال اللقاء مناقشة امكانية توسيع مجالات الدعم الكويتي لمؤسستي المياه بمحافظتي عدن وابين .والمتمثل باستكمال اعمال المرحلة الاولى من مشروع اعادة تأهيل حقل مياه الروى بمحافظة ابين والذي سيغذي المحافظتين وتم الاتفاق  على تشكيل لجنة فنية لتقييم خط النقل من حقل الروى الى بئر ناصر ورفع تقرير في غضون عشرة ايام .ليتسنى على ضوئه معالجة الاشكاليات بالاضافة الى اهمية  سرعة استكمال تاهيل ( ١٧ ) بئرا في الحقل وستة ابار اضافية ليصل عدد الابار المنتجة الى ٢٣ بئرا .بتمويل ودعم من الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة .

وكان الدكتور/ عزي هبة الله شريم قد استعرض في بداية اللقاء الاوضاع الذي يعانيه قطاع المياه في محافظتي عدن وابين واهمية اعادة تاهيل وتشغيل حقل الروى للاستفادة من مياه الحقل في كلا المحافظتين

وبهذا الصدد اشاد بدعم الاشقاء في الكويت لبلادنا في مختلف المجالات خصوصا قطاع المياه والصرف الصحي مؤكدا انه ونتيجة لثمار هذا الدعم للاشقاء سيتم زيادة انتاج وضخ  كميات المياه  من حقل الروي بمحافظة ابين للعاصمة عدن مع مطلع العام القادم ٢٠١٨ م  وقد تم الترتيب لذلك من خلال التوصل لاتفاق بين السلطات المحلية بمحافظتي ابين وعدن ومعمد من قبل وزارة المياه ورئيس مجلس الوزراء .واضاف وزير المياه والبيئة انه من المتوقع ان تصل كميات المياه  التي سيتم ضخها من الحقل مابين ٨ الى ٩ مليون متر مكعب سنوي بما يعادل (٢٥٠٠٠) متر مكعب  في اليوم وبما يعادل ٢٥٪ من نسبة  كميات المياه التي تضخ لمدينة عدن وهو ما سيحسن توفر خدمات توصيل مياه الشرب لسكان مدينة  في الصيف القادم .وحث الجهات المختصة لبذل مزيد من الجهود للاستفادة من دعم الاشقاء في سرعة تشغيل خط نقل المياه من محافظة ابين  لمدينة عدن بعد ان توقف منذ عدة اعوام .وكان عضو الهيئة اليمنية الكويتية / توفيق محمد حسين قد استعرض نسبة الانجاز في تاهيل ( ١٧ ) بئرا في حقل الروى وتغطية احتياجات مدينة زنجبار والمناطق المجاورة وكذا التهيئة لتأهيل ستة ابار اضافية في

خلال المرحلة القادمة .مبديا استعداد الهيئة اليمنية الكويتية للاغاثة في دعم تشغيل خط النقل الى عدن ..

حضر اللقاء/ المهندس/ نجيب محمد احمد مستشار وزارة المياه والمهندس/ خالد بلعيدي رئيس الهيئة العامة الموارد المائية والمهندس / علوي المحضار مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن ونواب مدير المؤسسة .

 

*من عبدالسلام هائل - تصوير / زكي اليوسفي


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الوزير شريم يشيد بدعم الكويت لقطاعي المياه بمحافظتي عدن وابين
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