سياسي جنوبي مخاطبا الرئيس هادي: سنسقط الشرعية في الجنوب ولا نريدك أن تسقط معها
الدكتور حسين بن لقور
الأحد 29 أكتوبر 2017 05:16 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
وجه سياسي جنوبي خطابا الى الرئيس هادي موكدا أن الجنوبيين سيسقطون الشرعنة في الجنوب.
وخاطب السياسي الجنوبي الدكتور حسين بن لقور الرئيس هادي مؤكدا اسقاط الشرعية في الجنوب مشيرا بان الجنوبيين لا يريدونه ان يسقط فيها.
وكتب الدكتور حسين لقور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "نقول للرئيس هادي: اليمننة السياسية غربت شمسها عن الجنوب".
وأشار الى أن "الاقلمة سقطت هي ايضا قبل ان تولد"، مؤكدا أن "باقي الشرعنة سنسقطها في الجنوب و لا نريدك ان تسقط معها، لا زال في الحبل لفة".
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