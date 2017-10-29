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رئيس الوزراء يشيد بمواقف المملكة الداعمة لبلادنا في تسهيل إجراءات الحجاج اليمنيين

الأحد 29 أكتوبر 2017 02:51 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:

اشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لبلادنا في تسهيل إجراءات الحجاج اليمنيين واعادة فتح قبول المعتمرين بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أعوام بسبب الحرب التي تسببت فيها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. 

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الاوقاف والارشاد القاضي أحمد عطية والذي بدوره اطلع رئيس الوزراء على جهود الوزارة وتذليل كافة الصعاب أمام الحجاج والمعتمرين والتي جاءت بدعم وتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالنجاح التي حققته وزارة الاوقاف في تفويج حجاج بيت الله الحرام ونجاح موسم حج العام الماضي والنجاح الكبير الذي شهده الجميع وشهد له الاشقاء في المملكة العربية السعودية ..مقدرا دور وزير الاوقاف في ذلك ..مشددا على ضرورة مواصلة الجهود في تحسين مستوى خدمة الحجيج .

وأشار الوزير عطية إلى استكمال الترتيبات اللازمة لاستضافة المعتمرين اليمنيين..منوها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة وتنفيذ عدد من العقوبات على الوكالات المخالفة للانظمة والقوانين ، ومشيدا بالوكالات التي ادت واجبها تجاه الحجاج .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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