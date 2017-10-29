مسؤول سعودي: مساعداتنا لليمن خلال أكثر من عامين وصلت لأكثر من 8 مليار دولار

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية "عبدالله الربيعة " اليوم الأحد، إن المساعدات المقدّمة من السعودية لليمن خلال العامين والنصف الماضيين وصلت إلى ما يقارب 8.27 مليار دولار أميركي.

وأشار "الربيعة" خلال الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها صباح اليوم، في اللقاء الإنساني رفيع المستوى لتعزيز الإستجابة الإنسانية في اليمن إلى أن المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم دعما لشعب اليمن بكافة مناطقه وفئاته وطوائفه.

وأوضح أن مركز الملك سلمان، نفذ 161 مشروعاً في مناطق اليمن كافة، وذلك بالشراكة مع 85 شريكاً أممياً ودولياً ومحلياً.

وأضاف: أن المشاريع شملت الأمن الغذائي، التغذية، الإيواء، الصحة، الدعم المجتمعي وغيرها من المشاريع.

وتابع إن المركز أولى عناية واهتماماً كبيرين بالبرامج الموجهة للمرأة والطفل في اليمن مشيرا إلى أنه نفّذ 68 برنامجاً للمرأة، و80 آخرون للطفل في ذلك البلد

واتهم "الربيعة" في كلمته جماعة الحوثي المسلحة، وحليفها صالح، بتجنيد ما يزيد على 20 ألف طفل مؤكدا إن ذلك ما يجب على الجميع التحرك لإيقافه وإدانته ومحاسبة المتسببين فيه.

وأفاد: إن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية تتولى حالياً إعادة تأهيل ألفي طفل مجند في اليمن، داعيا في الوقت ذاته الجميع إلى المشاركة في دعم برامج إعادة تأهيل جميع الأطفال المجندين في البلاد من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع تؤهلهم نفسياً، وعلمياً، واجتماعياً، وأسرياً

ودعا"الربيعة" جميع المنظمات الإنسانية إلى تحقيق اللا مركزية في العمل الإنساني، بعيداً عن الاعتماد على مدينة واحدة لمقر مكاتبهم في اليمن.