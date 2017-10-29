كشف تقرير دولي نشره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن، بلغ ذروته.

وأضاف التقرير، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية بعيدة المدى تم تهريبها إلى داخل اليمن، وذلك لضرب الأراضي السعودية.

كما كشف التقرير، أن التكنولوجيا الإيرانية تحولت إلى الانقلابيين من خلال مساعدتهم في استخدام طائرات من دون طيار من نوع الدرون أسموه قاصف ، زعموا أنهم صنعوها وتبين لاحقا أنها طائرات إيرانية من نوع أبابيل1.

وأشار التقرير أيضا إلى الزوارق البحرية المفخخة والتي يتم التحكم بها عن بعد، والتي استخدمت في عدة عمليات ضد سفن الإغاثة وسفن المراقبة الدولية لقوات التحالف، مشيرا إلى أنها كانت هي الأخرى تأتي من إيران و لم تستخدم إلا بعد تسعة أشهر من بداية الحرب.

المزيد في أخبار وتقارير تقرير دولي: إيران تواصل إرسال الأسلحة للحوثيين كشف تقرير دولي نشره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن، بلغ ذروته. وأضاف التقرير، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية العيسي: افتتاح شبكة اتصالات جديدة في عدن خلال الشهرين القادمين قال القيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي أن الحكومة اليمنية تعتز افتتاح شبكة اتصالات جديدة في عدن. ونشر رئيس ائتلاف المقاومة الجنوبية بالعاصمة عدن أديب العيسي اجتماع لقادة جيوش التحالف العربي ووزراء خارجيتها لبحث الأوضاع في اليمن يعقد وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اجتماعا، في العاصمة السعودية الرياض لتعزيز التكامل