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تقرير دولي: إيران تواصل إرسال الأسلحة للحوثيين

مسلحون حوثيون بصنعاء
الأحد 29 أكتوبر 2017 01:32 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

كشف تقرير دولي نشره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن، بلغ ذروته.

وأضاف التقرير، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية بعيدة المدى تم تهريبها إلى داخل اليمن، وذلك لضرب الأراضي السعودية.

كما كشف التقرير، أن التكنولوجيا الإيرانية تحولت إلى الانقلابيين من خلال مساعدتهم في استخدام طائرات من دون طيار من نوع الدرون أسموه قاصف ، زعموا أنهم صنعوها وتبين لاحقا أنها طائرات إيرانية من نوع أبابيل1.

وأشار التقرير أيضا إلى الزوارق البحرية المفخخة والتي يتم التحكم بها عن بعد، والتي استخدمت في عدة عمليات ضد سفن الإغاثة وسفن المراقبة الدولية لقوات التحالف، مشيرا إلى أنها كانت هي الأخرى تأتي من إيران و لم تستخدم إلا بعد تسعة أشهر من بداية الحرب.


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تقرير دولي: إيران تواصل إرسال الأسلحة للحوثيين
كشف تقرير دولي نشره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن، بلغ ذروته. وأضاف التقرير، أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية
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