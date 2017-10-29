العيسي: افتتاح شبكة اتصالات جديدة في عدن خلال الشهرين القادمين

قال القيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي أن الحكومة اليمنية تعتز افتتاح شبكة اتصالات جديدة في عدن.

ونشر رئيس ائتلاف المقاومة الجنوبية بالعاصمة عدن أديب العيسي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" شاكرا الرئيس هادي ووزير الاتصالات على دورهما في وصول الخط الدولي للنت الى عدن وكذا شبكة الاتصالات الجديدة.

وأضاف العيسي في منشوره أنه سيتم تفعيل الانترنت وشبكة الاتصالات الجديدة خلال الشهرين القادمين.

وجاء نص منشور القيادي أديب العيسي كالاتي: "شكراً للرئيس هادي ولوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف على دوروهما في وصول الخط الدولي لعدن نت وشبكة الاتصالات الجديدة التي سيتم تفعيلها خلال الستين يوم القادمة".

ولم تصدر الحكومة اليمنية تعليقا حول انشاء شبكة اتصالات جديدة في عدن.

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