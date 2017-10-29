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أخبار وتقارير

العيسي: افتتاح شبكة اتصالات جديدة في عدن خلال الشهرين القادمين

القيادي أديب العيسي
الأحد 29 أكتوبر 2017 12:22 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال القيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي أن الحكومة اليمنية تعتز افتتاح شبكة اتصالات جديدة في عدن.

ونشر رئيس ائتلاف المقاومة الجنوبية بالعاصمة عدن أديب العيسي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" شاكرا الرئيس هادي ووزير الاتصالات على دورهما في وصول الخط الدولي للنت الى عدن وكذا شبكة الاتصالات الجديدة.

وأضاف العيسي في منشوره أنه سيتم تفعيل الانترنت وشبكة الاتصالات الجديدة خلال الشهرين القادمين.

وجاء نص منشور القيادي أديب العيسي كالاتي: "شكراً للرئيس هادي ولوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف على دوروهما في وصول الخط الدولي لعدن نت وشبكة الاتصالات الجديدة التي سيتم تفعيلها خلال الستين يوم القادمة".

ولم تصدر الحكومة اليمنية تعليقا حول انشاء شبكة اتصالات جديدة في عدن.


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تعليقات القراء
284786
[1] الجماعه كلهم قلقين على ارضيه معسكر عشرين !!!!!!!
الأحد 29 أكتوبر 2017
ناريمان | عدن
] الجماعه كلهم قلقين على ارضيه معسكر عشرين !!!!!!! السبت 28 أكتوبر 2017 ناريمان | عدن الريس قلق على ارضيه معسكر عشرين اكثر من قلقه على معاناه اهل عدن من انقطاعات الكهرباء والمياه << المحافظ لم يكمل شهر في عدن ويدير المحافظه من القاهره واليوم النخوه العروبيه على المعسكر حركت مشاعرهم الجامده التي لم تحركها ازمات انقطاع الكهرباء والامتناع عن دفع مرتبات الموظفين ،، عصا علي محسن غليظه وصميله مرفوع على رؤوسهم المعسكر يريدونه وكر لاحد الويه الحمايه الرئاسيه لاحتضان عناصر الارهاب الاصلاحي ،، ولضرب عصفورين بحجر وهم قد فشلوا في مناسبات عده لضرب الجنوبيين بعضهم ببعض فاتصل ريسنا المغوار بمدير الامن ونسبوا هذه الاعمال الفوضويه لمنتسبي الحزام الامني . لكي يفجروا اقتتالا جنوبيا جنوبيا ،، لايستطيع نفر من الجنود الاقدام على عمل كهذا مالم يكونوا مدفوعين من جهه حكوميه بهدف تفجير الوضع والصاقه بانقلاب ينفذه المجلس الانتقالي لكي يسمح التحالف باستقدام الويه شماليه جاهزه للتحرك الى عدن لاستعاده المعسكر والتهيىئه الاعلاميه سبقت قبل يومين بتصريحات الاحمدي ناطق حراك هادي والعيسي الذي يعتبر الويه الحزام احتلالا اماراتيا .. لن ينفكوا من التفنن في اختراح كل الحيل والاسباب اما لاقتتال الجنوبيين بعضهم ببعض واذا فشلوا سيعملون بكل الوسائل للدفع بقوات شماليه الى عدن لاحتلالها للمره الثالثه.

284786
[2] اولا! الكهرباء
الأحد 29 أكتوبر 2017
شذى محبوب | خورمكسر
فين الكهرباء يا توكل كرمان الجنوب

284786
[3] من تاريخه البسط على الاراضي و النهب و السرقة لايمكن ان يقدم خير للجنوب...
الأحد 29 أكتوبر 2017
عدني... | عدن
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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