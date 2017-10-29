اجتماع لقادة جيوش التحالف العربي ووزراء خارجيتها لبحث الأوضاع في اليمن

يعقد وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اجتماعا، في العاصمة السعودية الرياض لتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينهم في المرحلة القادمة.

وقالت الخارجية السعودية في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم أن الاجتماع يشارك فيه 13 دولة.

ويعد هذا هو أول اجتماع من نوعه يجمع وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة لدول التحالف، منذ انطلاق عملياته العسكرية قبل أكثر من عامين.

ويناقش الاجتماع تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف وصولًا إلى استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على الأراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الإقليمية و استقلاله وسيادته . بحسب بيان، نشرته قي وقت سابق وكالة الأنباء السعودية.

ويرتقب أن يبحث الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود مختلف الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال تقليل التهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة. بحسب المصدر ذاته.

ويشارك في الاجتماع كلا من : السعودية والكويت والإمارات والأردن والسودان وباكستان والبحرين وماليزيا ومصر وجيبوتي والمغرب والسنغال واليمن.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما" أن وزير دفاع ماليزيا هشام الدين سيشارك في الاجتماع.

وبينت أن الاجتماع "يبحث إعادة بناء اليمن وانضمام القوات المسلحة الماليزية إلى قوات حفظ السلام في تلك المنطقة المضطربة."

وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيترأس الإجتماع.

يأتي هذا الاجتماع بعد 3 أيام من تصريحات لولي العهد السعودي قال فيها إن الحرب التي تقودها بلاده لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من عامين "ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله ( اللبناني) آخر على حدودنا".

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفًا عربيًا في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكريًا لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح".

المزيد في أخبار وتقارير اجتماع لقادة جيوش التحالف العربي ووزراء خارجيتها لبحث الأوضاع في اليمن يعقد وزراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اجتماعا، في العاصمة السعودية الرياض لتعزيز التكامل سفير اليمن في كوبا يلتقي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية ويبحث معه عددا من القضايا التقى سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا الاخ محمد صالح ناشر اليوم، السفير روبيرتو بلانكو دومينجيز مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية قيادي جنوبي يدعو لتشكيل لجان حماية للمساجد وأئمتها دعا قيادي جنوبي خطباء وأئمة المساجد في عدن بعدم الاستسلام أو الخروج من المدينة، داعيا الى تشكيل لجان حماية للمساجد وأئمتها. وقال الشيخ هاني اليزيدي عضو الهيئة