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سفير اليمن في كوبا يلتقي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية ويبحث معه عددا من القضايا

الأحد 29 أكتوبر 2017 11:47 صباحاً
هافانا (عدن الغد)خاص:

التقى سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا الاخ محمد صالح ناشر اليوم، السفير روبيرتو بلانكو دومينجيز مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا  بوزارة  الخارجية  الكوبية .

جرى خلال اللقاء مناقشة مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية المتميزة والمتينة التي تربط  البلدين الصديقين  وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين .

واطلع السفير ناشر المسؤول الكوبي  على آخر المستجدات في الساحة اليمنية وموقف الحكومة الشرعية  في تحقيق السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها والتي يدعمها المجتمع الدولي  .

وأكد  ان الحكومة الشرعية  بقيادة  فخامة الرئيس عبدربه منصور مستمرة بالعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن .

موضحا للمسؤول الكوبي تعنت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تستند الى دعم ايران  مازالت مستمرة في  حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.

 

 وعبر السفير محمد ناشر في هذا اللقاء  عن عمق العلاقات السياسية بين الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً لموقف كوبا الصديقة الثابت في دعم اليمن وحكومته الشرعية  في شتى المجالات .

ومن جهته  أكد مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على قوة  العلاقات  التاريخية ومتانتها والتي تربط  البلدين الصديقين  واهتمام حكومة بلاده بالأوضاع الراهنة في اليمن..مجدداً في ذات الوقت وقوف بلاده الى جانب الحكومة الشرعية في  مساعيها بوقف الحرب واحلال السلام.

حضر هذا اللقاء رئيس قسم اليمن بوزارة الخارجية الكوبية وممثلين عن دائرة المنظمات الدولية والقانون الدولي .


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سفير اليمن في كوبا يلتقي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية ويبحث معه عددا من القضايا
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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