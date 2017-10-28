استشهاد قيادي ميداني في المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب
السبت 28 أكتوبر 2017 08:46 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
استشهد أحد قيادات المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب مساء اليوم إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي.
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن القيادي حسن علي محمد الصالحي استشهد إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي على الموقع الذي يتمركز فيه بجبل الخزان بباب المندب.
واضاف المصدر أن الشهيد الصالحي أحد القيادات الميدانية لجبهة باب المندب وقد شارك في العديد من المعارك والجبهات ضد الحوثيين.
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