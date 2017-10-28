استشهد أحد قيادات المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب مساء اليوم إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي.

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن القيادي حسن علي محمد الصالحي استشهد إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي على الموقع الذي يتمركز فيه بجبل الخزان بباب المندب.

واضاف المصدر أن الشهيد الصالحي أحد القيادات الميدانية لجبهة باب المندب وقد شارك في العديد من المعارك والجبهات ضد الحوثيين.

المزيد في أخبار وتقارير استشهاد قيادي ميداني في المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب استشهد أحد قيادات المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب مساء اليوم إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي. وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن القيادي حسن الرئيس السوداني يكشف أسباب مشاركة بلاده في الحرب ضد الحوثيين كشف الرئيس السوداني عمر البشير، في ختام فعاليات مناورات عسكرية، اليوم، عن سبب مشاركة قوات بلاده في الصراع الدائر حاليا في اليمن. وجدد البشير التأكيد، أن مشاركة هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى) دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين . وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني