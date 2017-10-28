هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى)
السبت 28 أكتوبر 2017 07:17 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين .
وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني ان ماقامت به قوة من الحزام الامني التي تسيطر على معسكر 20 مرفوضة .
واضاف قائلا :" ما تم إعلانه من تقسيم معسكر20 لأسر شهداء كريتر تصرف غير مسؤول ولاعلاقة له بالحزام الأمني مطلقا وأسر شهداء كريترلهم ترتيب آخر مع بقية الشهداء.
وتابع قائلا :" هذه الخطوة فيها تعمد الإساءة للحزام الأمني الذي يحظى بحب الشعب والذي كان من أعظم أسباب الأمن والاستقرار في عدن. لن نتخذ الشهداء وسيلة للفوضى.
هذه الخطوة فيها تعمد الإساءة للحزام الأمني الذي يحظى بحب الشعب والذي كان من أعظم أسباب الأمن والاستقرار في عدن. لن نتخذ الشهداء وسيلة للفوضى— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧
تعليقات القراء
284713
[1] سرقة وفساد
السبت 28 أكتوبر 2017
المسعودي | عدن
موقف ممتاز من بن بريك اعطي اصحابك اصحاب الحزام الامني توجيه سريع بترك ارضية المعسكر وحينها سنصدقك
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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