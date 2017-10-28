دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين .

وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني ان ماقامت به قوة من الحزام الامني التي تسيطر على معسكر 20 مرفوضة .

واضاف قائلا :" ما تم إعلانه من تقسيم معسكر20 لأسر شهداء كريتر تصرف غير مسؤول ولاعلاقة له بالحزام الأمني مطلقا وأسر شهداء كريترلهم ترتيب آخر مع بقية الشهداء.

وتابع قائلا :" هذه الخطوة فيها تعمد الإساءة للحزام الأمني الذي يحظى بحب الشعب والذي كان من أعظم أسباب الأمن والاستقرار في عدن. لن نتخذ الشهداء وسيلة للفوضى.

هذه الخطوة فيها تعمد الإساءة للحزام الأمني الذي يحظى بحب الشعب والذي كان من أعظم أسباب الأمن والاستقرار في عدن. لن نتخذ الشهداء وسيلة للفوضى — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

المزيد في أخبار وتقارير استشهاد قيادي ميداني في المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب استشهد أحد قيادات المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب مساء اليوم إثر قذيفة هاون اطلقتها مليشيات الحوثي. وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ(عدن الغد) أن القيادي حسن الرئيس السوداني يكشف أسباب مشاركة بلاده في الحرب ضد الحوثيين كشف الرئيس السوداني عمر البشير، في ختام فعاليات مناورات عسكرية، اليوم، عن سبب مشاركة قوات بلاده في الصراع الدائر حاليا في اليمن. وجدد البشير التأكيد، أن مشاركة هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى) دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين . وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني

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