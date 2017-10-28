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هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى)

السبت 28 أكتوبر 2017 07:17 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين .

وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني ان ماقامت به قوة من الحزام الامني التي تسيطر على معسكر 20 مرفوضة .

واضاف قائلا :" ما تم إعلانه من تقسيم معسكر20 لأسر شهداء كريتر تصرف غير مسؤول ولاعلاقة له بالحزام الأمني مطلقا وأسر شهداء كريترلهم ترتيب آخر مع بقية الشهداء.

وتابع قائلا :" هذه الخطوة فيها تعمد الإساءة للحزام الأمني الذي يحظى بحب الشعب والذي كان من أعظم أسباب الأمن والاستقرار في عدن. لن نتخذ الشهداء وسيلة للفوضى.


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هاني بن بريك يستنكر تقسيم معسكر 20 ويصفها بخطوة نحو (الفوضى)
دان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واقعة البسط على اراضي معسكر 20 بعدن وتقسيمها بين نافذين . وقال هاني بن بريك وهو المسئول الاول والمشرف على قوات الحزام الامني


تعليقات القراء
284713
[1] سرقة وفساد
السبت 28 أكتوبر 2017
المسعودي | عدن
موقف ممتاز من بن بريك اعطي اصحابك اصحاب الحزام الامني توجيه سريع بترك ارضية المعسكر وحينها سنصدقك



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