الالاف يشاركون في فعالية للمجلس الانتقالي بالمهرة
صورة من الفعالية يوم السبت
السبت 28 أكتوبر 2017 05:07 مساءً
المهرة ((عدن الغد) خاص:
المهرة ((عدن الغد) خاص:
شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت .
واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة حيث القت قيادات من المجلس الانتقالي عدد من الكلمات .
ولاول مرة من انطلاق فعاليات الحراك الجنوبي بالمهرة قبل سنوات ترفع اعلام دولة الجنوب الى جانب اعلام خاصة بسلطنة المهرة وتدعو لانفصال الاقليم .
ولم تعرف اسباب رفع هذه الاعلام الا انها جأت عقب حديث سياسي لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قال فيها ان المهرة ستكون اقليما منفصلا تحت مظلة دولة الجنوب.
وعيسى عفرار هو احد ابرز دعاة اقليم المهرة وسقطرى لكنه بات مؤخرا عضوا في المجلس الانتقالي الجنوبي ايضا .
ووصلت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الى محافظة المهرة قادمة من حضرموت ضمن جولة لها في محافظات الجنوب .
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