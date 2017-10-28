صورة من الفعالية يوم السبت

شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت .

واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة حيث القت قيادات من المجلس الانتقالي عدد من الكلمات .

ولاول مرة من انطلاق فعاليات الحراك الجنوبي بالمهرة قبل سنوات ترفع اعلام دولة الجنوب الى جانب اعلام خاصة بسلطنة المهرة وتدعو لانفصال الاقليم .

ولم تعرف اسباب رفع هذه الاعلام الا انها جأت عقب حديث سياسي لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قال فيها ان المهرة ستكون اقليما منفصلا تحت مظلة دولة الجنوب.

وعيسى عفرار هو احد ابرز دعاة اقليم المهرة وسقطرى لكنه بات مؤخرا عضوا في المجلس الانتقالي الجنوبي ايضا .

ووصلت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الى محافظة المهرة قادمة من حضرموت ضمن جولة لها في محافظات الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير كلمة اللواء الزبيدي اثناء الفعالية الحاشدة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة بحضور حشد الالاف يشاركون في فعالية للمجلس الانتقالي بالمهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة حيث القت قيادات اسر الشهداء بكريتر تنفي صلتها بمخطط تقسم ارضية معسكر 20 بعدن اصدرت اسر الشهداء بعدن بيانا يوم السبت نفت فيه صلتها بمخطط مزعوم لتقسيم اراضي معسكر 20 على اسر الشهداء مؤكدة ان مانشر عن هذا المخطط على لسان مجموعة امنية تسيطر على