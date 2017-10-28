صورة نشرها ناشطون تظهر قوات أمنية تشرع في تقسيم أراضي معسكر 20 في كريتر

اصدرت اسر الشهداء بعدن بيانا يوم السبت نفت فيه صلتها بمخطط مزعوم لتقسيم اراضي معسكر 20 على اسر الشهداء مؤكدة ان مانشر عن هذا المخطط على لسان مجموعة امنية تسيطر على المعسكر محض افتراء.

وقالت اسر الشهداء في بيانها انها لم تبلغ بوجود هذا المخطط من قبل ولم يتم اشعارها بتنفيذه موضحة انها ترفض مثل هذه الاجراءات الغير قانونية والتي يسعى منفذوها لتدمير مدينة عدن والاستيلاء على مؤسساتها.

واكدت اسر الشهداء ان ابنائها استشهدوا لاجل استعادة دولة المؤسسات وبناء عدن وحمايتها وليس تحويلها الى ساحة للبسط والبلطجة والمحسوبية منددة بعملية البسط على اراضي معسكر 20.

وقالت اسر الشهداء في بيانها ان اي تكريم لاسر الشهداء يأتي عبر الاهتمام بأسرهم وصرف مستحقاتهم وفي حال ماتقرر صرف اراضي لهم فيجب الا ان تكون عبر صرف المؤسسات الامنية والتعليمية وغيرها.

واكدت اسر الشهداء ان مجموع اسر شهداء كريتر يتجاوز الـ 300 شهيد موضحة ان اراضي المعسكر في الاساس لن تكفي لاسر الشهداء الامر الذي سيفتح باب صراع يستوجب اغلاقه .

ودعت اسرة الشهداء وزارة الداخلية ومدير امن عدن للتدخل لوقف المتاجرة بقضايا الشهداء داعية الى وقفة مجتمعية حيال مثل هذه التصرفات .

المزيد في أخبار وتقارير كلمة اللواء الزبيدي اثناء الفعالية الحاشدة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة بحضور حشد الالاف يشاركون في فعالية للمجلس الانتقالي بالمهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة حيث القت قيادات اسر الشهداء بكريتر تنفي صلتها بمخطط تقسم ارضية معسكر 20 بعدن اصدرت اسر الشهداء بعدن بيانا يوم السبت نفت فيه صلتها بمخطط مزعوم لتقسيم اراضي معسكر 20 على اسر الشهداء مؤكدة ان مانشر عن هذا المخطط على لسان مجموعة امنية تسيطر على