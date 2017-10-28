تشاور مكونات الحراك يوصي بالاستمرار حتى ايجاد توحيد حقيقي للحراك والمقاومة الجنوبية

عقد ممثلو عدد من مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية صباح اليوم بفندق كورال بالعاصمة عدن لقاءا تشاوريا وقف امام جملة من القضايا والمستجدات السياسية في الساحة الجنوبية والتأثيرات الاقليمية والدولية عليها بشكل مباشر وغير مباشر .

وجاء اللقاء الذي تداعت له المكونات اثر المتغيرات التي تعتمل في الساحة والحاجة لتبادل الراي في مختلف القضايا التي تتصل بتعزيز عوامل النصر المتكامل بعد تمكين ابناء الجنوب من السيطرة على ثلثي ارضهم والسيادة عليها .

وناقش اللقاء سبل اليات توحيد الصف الجنوبي بصورة موحدة على القواسم المشتركة وتعزيز مبدا التنوع بما يؤدي الى توحيد الهدف والاداة .

وخلص اللقاء على تأكيد ما يلي ..

اولا : أهمية استمرار لقاءات مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية وتوسيعها وتنظيم محاورها بما يفضي الى ايجاد توحيد حقيقي يقوم على اسس واضحة لا لبس فيها وتكون سابقة على التوحيد لا لاحقة له وتضم ثوار الحراك الجنوبي ومكوناته الحاملة للثورة الجنوبية .

ثانيا : اكد اللقاء على بذل كل الجهود لما من شانه توحيد الفعاليات الوطنية لشعب الجنوب ووجه الدعوة للجميع لتشكيل لجنة تحضيرية واحدة لاحتفالية 30 نوفمبر يوم الاستقلال الوطني .

ثالثا ؛ دعا اللقاء الصحف والمواقع الجنوبية ووسائل التواصل الاجتماعي الى تعزيز لغة التقارب الجنوبي ونبذ لغة التخوين كمدخل سليم يرسي لغة التواصل لردم اي خلافات بينية على مبدا التصالح والتسامح وترسيخ معانيه ودلالاته الوطنية .

المزيد في أخبار وتقارير كلمة اللواء الزبيدي اثناء الفعالية الحاشدة للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة بحضور حشد الالاف يشاركون في فعالية للمجلس الانتقالي بالمهرة شارك الالاف من الاهالي في فعالية اقامها المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة عصر يوم السبت . واقيمت الفعالية وسط ساحة عامة بالمدينة حيث القت قيادات اسر الشهداء بكريتر تنفي صلتها بمخطط تقسم ارضية معسكر 20 بعدن اصدرت اسر الشهداء بعدن بيانا يوم السبت نفت فيه صلتها بمخطط مزعوم لتقسيم اراضي معسكر 20 على اسر الشهداء مؤكدة ان مانشر عن هذا المخطط على لسان مجموعة امنية تسيطر على