بدء مهرجان جماهيري بمشاركة قيادات المجلس الانتقالي بالمهرة

المجلس الانتقالي الجنوبي ليس مكونا لتتجاذبه القوى الجنوبية وتتوهه في تبايناتها أو تحويله الى
الاقلام الصحافية تختلف باختلاف توجهات اربابها ...افهامهم..علومهم ،ثقافتهم..وقناعاتهم ..
لكنها تظل اقلاما لها
عندما نطرح بعض الملاحظات بصدد عمل وتشكيل ونشاط هيئات المجلس الانتقالي لايعني التقليل من الخطوات التي يخطوها
برزت على السطح ثورات شعبية هدفها الانعتاق والخلاص من قبضة الحكم المركزي ، كثير من الأنظمة الاتحادية
كثر أولئك الذين لا يرون في المشهد الا ذواتهم واكثر منهم من يعتقدون ان نساء الجنوب لم تلد غيرهم بل ان بعضهم يظن
احترم الأخ فتحي بن لزرق، لذكائه، وعصاميته، وتصادميته، واختلف مع كثير مما يطرحه في صفحته؛ فقد تكون
فتحي بن لزرق أما أن يكون رجل متمكن من إستقراء الأحداث المستقبلية وأما أنه رجل مخترق كل الأجهزة والأحزاب
هكذا يقول المجلس الانتقالي ، انه عند اختيار اعضا الجمعية الوطنية سيأخذ بمعياري السكان والمساحة للمحافظات.
صلاح بن لغبريخطىء من يعتقد ان ازمة قطر مع الدول العربية كانت بداية لمد حبل الوصال بين الدوحة وطهران مع
يعد الامتحان الشامل أحد أهم المتطلبات الأكاديمية في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وهو من الاعراف
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