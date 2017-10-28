سياسي جنوبي: على الجنوبيين خلق مناخ سياسي يفضي لحوار بين قوى الاستقلال

أكد سياسي جنوبي أن على الجنوبيين خلق مناخ سياسي يفضي لحوار بين قوى الاستقلال.

وقال السياسي الجنوبي الدكتور حسين بن لقور أن امام الجنوبيين عدة تحديات اهمها خلق مناخ سياسي تستطيع فيه قوى الاستقلال تعزيز موقفها مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار الدكتور حسين بن لقور بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن تعزيز موقف القوى الجنوبية الداعية للاستقلال من خلال خلق أرضية لحوار يفضي لخارطة طريق موحدة.

وجاء في نص تغريدة الدكتور حسين بن لقور: "أهم التحديات امام الجنوبيين هو خلق مناخ سياسي تستطيع فيه قوى الاستقلال تعزيز موقفها مع المجلس من خلال خلق ارضية لحوار يفضي لخارطة طريق موحدة".

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