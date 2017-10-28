عقد صباح يوم السبت لقاء موسع لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي مع شخصيات اجتماعية واعيان من محافظة المهرة .

وفي اللقاء القيت عدد من الكلمات التي شددت على ضرورة توحيد الجهود وصولا الى الهدف الذي ناضل لاجل الجنوبيون منذ سنوات .

والقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي كلمة جدد فيها ايلاء المجلس بالمهرة وابنائها مشددا على ان المجلس في طريقه الى استكمال اعماله في عموم محافظات الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير محمد علي احمد يحذر من وكلاء علي عبدالله صالح في الجنوب حذر القيادي الجنوبي محمد علي أحمد من وكلاء علي عبدالله صالح في الجنوب. وقال القيادي محمد علي وهو رئيس مؤتمر شعب الجنوب أن على الجنوبيين افشال ما عمله وزرعه عفاش قيادة المجلس الانتقالي تعقد لقاء موسع مع شخصيات اجتماعية بالمهرة عقد صباح يوم السبت لقاء موسع لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي مع شخصيات اجتماعية واعيان من محافظة المهرة . وفي اللقاء القيت عدد من الكلمات التي شددت على ضرورة توحيد ناشطة جنوبية: نريد دولة كفاءات وليس دولة محسوبيات قالت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية (الإئتلاف الوطني الجنوبي) ليلى الكثيري إن رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي فهمها مؤخرا من