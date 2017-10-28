قيادة المجلس الانتقالي تعقد لقاء موسع مع شخصيات اجتماعية بالمهرة
صورة من اللقاء يوم السبت -عدن الغد
السبت 28 أكتوبر 2017 12:21 مساءً
المهرة ((عدن الغد) خاص:
المهرة ((عدن الغد) خاص:
عقد صباح يوم السبت لقاء موسع لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي مع شخصيات اجتماعية واعيان من محافظة المهرة .
وفي اللقاء القيت عدد من الكلمات التي شددت على ضرورة توحيد الجهود وصولا الى الهدف الذي ناضل لاجل الجنوبيون منذ سنوات .
والقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي كلمة جدد فيها ايلاء المجلس بالمهرة وابنائها مشددا على ان المجلس في طريقه الى استكمال اعماله في عموم محافظات الجنوب .
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