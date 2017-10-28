ناشطة جنوبية: نريد دولة كفاءات وليس دولة محسوبيات

قالت الناشطة الجنوبية عضو القيادة العامة للهيئة الشعبية الجنوبية (الإئتلاف الوطني الجنوبي) ليلى الكثيري إن رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي فهمها مؤخرا من خلال دعوته لكل المكونات والقوى بالمشاركة في العمل لصالح الجنوب دون إقصاء أو تهميش.

واعتبرت الناشطة الكثيري في تصريح صحفي هذه الدعوة خطوة على الطريق الصحيح لكن لابد من تنفيذها عمليا وإكمالها بالاجتماع والحوار مع قيادات المكونات لتصفية النفوس ما دام الهدف واحد وإن تعددت اللغات.

ودعت العقلاء إلى التدخل السريع ليتم ذلك الحوار قبل احتفالية الثلاثين من نوفمبر لكي لا يتشتت الشمل الجنوبي في الساحات.

وقالت: يكفي العبث بمقدرات الشعب الجنوبي وبهدر المليارات فالواجب مشاركة كل القوى من مكونات ومنظمات مجتمع مدني وهيئات ونشطاء وتكتلات مرأة وقيادات جيش وأمن لتحقيق وحدة الصف واللحمة.

واختتمت الناشطة ليلى الكثيري تصريحها بالقول: نريد اتفاق والتفاف كل القوى حول قضيتنا ونرفض التسابق والتناحر على السلطة ومحاولات الانفراد بها ونرفض أيضا الإقصاء والتهميش والتبعية ونؤكد أهمية دولة الكفاءات ولا نقبل بدولة المحسوبيات.

من: فضل حبيشي

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