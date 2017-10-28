السعودية تكشف عن خيارها الأخير لإنهاء الحرب في اليمن
السبت 28 أكتوبر 2017 12:05 مساءً
الحياة
الحياة
جدد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، التأكيد على مساعي المملكة لتحريك الحل السياسي في الأزمة اليمنية ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في سبيل حل الأزمة وإعادة إحياء المشاورات بين أطرافها.
وقال آل جابر لصحيفة الحياة إن المبعوث الدولي يحتاج إلى الجلوس مع الأطراف اليمنية لمناقشة كل الأفكار، ثم تقديم مقترحاته بعد ذلك.
وكان ولد الشيخ أحمد قد عرض في الرياض مرتكزات المبادرة التي يعمل عليها بهدف حل الأزمة اليمنية والتي تستند على إعادة العمل باتفاق وقف العمليات العسكرية، وتطبيق تدابير لبناء الثقة بين الطرفين من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، إضافة للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
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