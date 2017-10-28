كيف رد اهالي عدن على تزايد وقائع حالات اغتيال ائمة المساجد بعدن؟
السبت 28 أكتوبر 2017 10:59 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
حظيت قضية تزايد الاغتيالات التي طالت عدد كبير من ائمة المساجد بعدن برصاص مسلحين مجهولين بنقاشات واسعة لمواطنين من عدن على مواقع التواصل الاجتماعية .
وبات ذهاب ائمة المساجد في عدن يمثل خطرا كبيرا على حياتهم الامر الذي دفع بالكثير منهم الى التخلف عن اداء صلاة الفجر بالمساجد التي تعودوا على اداء الصلاة فيها منذ اعوام .
ودعا مدونون على مواقع التواصل الاجتماعية الى الاستعاضة باشخاص عاديين لاداء الصلوات بدلا عن الائمة حتى استقرار الاوضاع بعدن .
وقالوا انه كحل يجب ان يلجأ المصلون الى اختيار احدهم لاداء الصلاة بهم تجنبا لعمليات القتل التي بات يتعرض لها رجال الدين بعدن .
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