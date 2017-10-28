صاروخ حوثي يستهدف مجمعاً سكنياً في نجران

أطلق المتمردون الحوثيون صاروخا بالستيا من الأراضي اليمنية، أمس أصاب مجمعا سكنيا في قرية تابعة لمنطقة نجران في السعودية، فيما يواصل الجيش الوطني التقدم نحو محافظة صعدة المعقل الرئيسي للانقلابين الحوثيين واستهدف مواقع وتجمعات هؤلاء في ما تبقى من مديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف ، بينماتمكنت قبائل آل عوض في محافظة البيضاء من طرد ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية من مناطقها.

وقال الناطق الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة».

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران، وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث سقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال المقيمين وتابع لإحدى الشركات، ما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه، ونتج عن ذلك خسائر بالممتلكات الخاصة وإصابة طفيفة لأحد العمال.

وأضاف المالكي أن «هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المسلّحة هو نتيجة لاستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ من بعض الأطراف الإقليمية الداعمة لهم بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المواطنين والمقيمين وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».

وشدد على أن «إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

غارات

في الأثناء، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية معسكراً تسيطر عليه الميليشيا في محافظة البيضاء بعد رصد تحركات ونقل معدات عسكرية منه. وقالت وزارة الدفاع إن الغارات استهدفت معدات عسكرية في معسكر القصير بمديرية رداع وأن دوي انفجارات عنيفة أعقب الغارات.

تقدم

إلى ذلك، تواصل قوات الشرعية هجومها على مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة صبرين التابعة لمديرية خب الشعف في محافظة الجوف مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وقتلت عددا من الانقلابيين وجرح اخرين، فيما انفجر لغم ارضي كانت الميليشيا زرعته في المنطقة ذاتها بإحدى عربات الميليشيا أسفر عن تدميرها بالكامل.

الى ذلك، أوضحت مصادر قبلية، أن امواجهات اندلعت بين قبائل أل عوض والحوثيين على خلفية قيام الميليشيات بقتل أحد أبناء قبيلة آل عوض أثناء بيعه للقات في سوق البيضاء مشيرة إلى أن أفراد القبائل تداعت إلى المكان وشنت هجوماً على الميليشيات انتهت بطرد مليشيات الحوثي بالكامل إلى حدود المديرية عقب طرد مشرفهم المدعو أبو عصام. ولفتت المصادر إلى أن عدداً من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم فيما تم إحراق طقمين للحوثيين بعد محاولتها الهروب.

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