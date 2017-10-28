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البشير: مشاركة قواتنا في اليمن لإعادة الشرعية وحماية الحرمين

عمر البشير في ختام مناورات عسكرية في الصحراء الشمالية السودانية
السبت 28 أكتوبر 2017 06:49 صباحاً
( عدن الغد ) صحف :

جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد، أن مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن تأتي من أجل إعادة الشرعية والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.وحيا البشير خلال ختام فعاليات مناورات عسكرية أقامتها القوات البرية للجيش في أقصى الصحراء الشمالية السودانية مساهمة الجنود السودانيين في اليمن، مشيداً بنجاح المناورات وأهدافها الإستراتيجية.

 

وثمن جهود القوات المسلحة وأدوارها المتعاظمة وأفرادها المنتشرين في كل المواقع حماية للبلاد، والمشاركين منهم ضمن التحالف العربي.

 

وكرر البشير الدعوة للمتمردين في إقليم دارفور غربي البلاد ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان للاستجابة لنداء السلام وصوت العقل والحوار، مشيراً إلى أن قرار تجديد وقف إطلاق النار الذي أصدره مؤخراً يأتي حقناً للدماء.

 

وتعهد باستكمال كل احتياجات الجيش والاهتمام بأفراده، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التي تم إنجازها في مجال الصناعات الدفاعية والتي حققت الاكتفاء لجميع احتياجات القوات المسلحة داخل البلاد.


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