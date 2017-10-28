جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد، أن مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن تأتي من أجل إعادة الشرعية والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.وحيا البشير خلال ختام فعاليات مناورات عسكرية أقامتها القوات البرية للجيش في أقصى الصحراء الشمالية السودانية مساهمة الجنود السودانيين في اليمن، مشيداً بنجاح المناورات وأهدافها الإستراتيجية.

وثمن جهود القوات المسلحة وأدوارها المتعاظمة وأفرادها المنتشرين في كل المواقع حماية للبلاد، والمشاركين منهم ضمن التحالف العربي.

وكرر البشير الدعوة للمتمردين في إقليم دارفور غربي البلاد ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان للاستجابة لنداء السلام وصوت العقل والحوار، مشيراً إلى أن قرار تجديد وقف إطلاق النار الذي أصدره مؤخراً يأتي حقناً للدماء.

وتعهد باستكمال كل احتياجات الجيش والاهتمام بأفراده، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التي تم إنجازها في مجال الصناعات الدفاعية والتي حققت الاكتفاء لجميع احتياجات القوات المسلحة داخل البلاد.

المزيد في أخبار وتقارير صاروخ حوثي يستهدف مجمعاً سكنياً في نجران أطلق المتمردون الحوثيون صاروخا بالستيا من الأراضي اليمنية، أمس أصاب مجمعا سكنيا في قرية تابعة لمنطقة نجران في السعودية، فيما يواصل الجيش الوطني التقدم نحو محافظة البشير: مشاركة قواتنا في اليمن لإعادة الشرعية وحماية الحرمين جدد الرئيس السوداني عمر البشير التأكيد، أن مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن تأتي من أجل إعادة الشرعية والدفاع عن أرض سياسي يمني : قيادات الإصلاح بدات مغادرة السعودية وهذه هي الأسباب قال السياسي اليمني محمد الخامري ان قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التي كانت تقيم في المملكة العربية السعودية غادرتها مؤخرا عقب تعرضها لصغوط.وقال الخامري انه