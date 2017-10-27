قال السياسي اليمني محمد الخامري ان قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التي كانت تقيم في المملكة العربية السعودية غادرتها مؤخرا عقب تعرضها لصغوط.

وقال الخامري انه و عندما وصل قيادات حزب الإصلاح إلى السعودية تم استدعائهم من قبل ولي العهد السابق محمد بن نايف وكانوا سبعة بينهم الأساتذة محمد اليدومي وعبدالوهاب الانسي وتم اخبارهم رسميا بأنهم ضيوف خادم الحرمين الشريفين بأسمائهم وشخصياتهم وليس بحزبهم، وتم تسليمهم قائمة بالمحظورات التي عليهم الالتزام بها..

واضاف قائلا :" مؤخرا تم مغادرة عدد من قيادات الحزب الذين لم يستطيعوا العيش في إطار التضييق المستمر من السلطات السعودية عليهم، وربما إحساسهم بالاستهداف القريب لهم كقرابين وأضاحي سيتم التقرب بهم للحفاظ على وحدة الصف الخليجي..!!

وكان عدد منهم وصلوا مؤخرا إلى تركيا بعد إبلاغهم بعدم الترحيب بهم وانتهاء استضافتهم بالمملكة..!!

أمس هيئة كبار العلماء تتحرش بالإخوان وتؤكد أن خلاف المملكة معهم في المنهج وليس في مسائل محددة فقط..!!

يجب ان يفهم قادة الإصلاح أن الأفق يضيق أمامهم وانهم أمام خيارين لاثالث لهما: إما أن يكونوا فاعلين ويختاروا مكانهم في مستقبل اليمن بالدعوة لإيقاف الحرب وإعادة السلام وفق مصالحة شاملة، أو انتظار ماستسفر عنه الايام القادمة وانتظار اين ستضعهم الظروف غير المأمونة، إما في المعتقلات لاقدر الله أو على هامش اقرب تسوية سياسية..

المزيد في أخبار وتقارير سياسي يمني : قيادات الإصلاح بدات مغادرة السعودية وهذه هي الأسباب قال السياسي اليمني محمد الخامري ان قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح التي كانت تقيم في المملكة العربية السعودية غادرتها مؤخرا عقب تعرضها لصغوط.وقال الخامري انه هيئة النقل البري بعدن .. جهود مستمرة رغم المعوقات تقرير: هشام الحاج مؤسسة النقل البري بعدن كانت احد أهم المؤسسات الوطنية الحكومية التي كانت تدر دخلا على اقتصاد الوطن قبل العام 1990م بشكل عام، والمواطنين العيسي : لن ارتضي ان يقودني من كان يأمر بإطلاق النار على تظاهرات الحراك الجنوبي قال القيادي في المقاومة الجنوبية اديب العيسي انه لن يرتضي ان تقوده قيادات مؤتمرية كانت تطلق النار على فعاليات الحراك الجنوبي في اشارة الى قيادات مؤتمرية باتت جزء