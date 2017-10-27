MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 27 أكتوبر 2017 10:16 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير عاجل - تلفزيون : اسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي شمال اليمن من قبل الحوثيين
أخبار وتقارير

عاجل - تلفزيون : اسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي شمال اليمن من قبل الحوثيين

الجمعة 27 أكتوبر 2017 08:20 مساءً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي ان طائرة مقاتلة نوع (تايفون) اسقطت يوم الجمعة بمنطقة نهم شمال اليمن.

وقال التلفزيون في خبر عاجل بثه مساء الجمعة ان الطائرة اسقطت بصاروخ ارض جو بمنطقة نهم حيث تدور معارك بين قوات الجيش الوطني .

ولم تؤكد صحة هذه الرواية مصادر محايدة .

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
العيسي : لن ارتضي ان يقودني من كان يأمر بإطلاق النار على تظاهرات الحراك الجنوبي
قال القيادي في المقاومة الجنوبية اديب العيسي انه لن يرتضي ان تقوده قيادات مؤتمرية كانت تطلق النار على فعاليات الحراك الجنوبي في اشارة الى قيادات مؤتمرية باتت جزء
عاجل - تلفزيون : اسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي شمال اليمن من قبل الحوثيين
قال تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي ان طائرة مقاتلة نوع (تايفون) اسقطت يوم الجمعة بمنطقة نهم شمال اليمن. وقال التلفزيون في خبر عاجل بثه مساء الجمعة ان الطائرة
عبود خواجة يبدي ملاحظاته حيال تشكيل الجمعية الوطنية ويدعو لاعتماد التقسيم الإداري في الجنوب قبل الوحدة اليمنية
بعث الفنان الجنوبي البارز عبود خواجة رسالة هامة لقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي، تضمنت توضيحًا منه بخصوص تشكيل الجمعية الوطنية المزمع تشكيلها، مؤكدًا على ضرورة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مقتل جندي من الحزام الامني برصاص مسلحين مجهولين بعدن
صدق او لاتصدق : قرارات علي عبدالله صالح لاتزال سارية المفعول بعدن ويعمل بها حتى اليوم
ناطق المقاومة الجنوبية بعدن : لهذه الاسباب نقف خلف شرعية الرئيس هادي
تواصل حملة فصل العشوائيات بمناطق كهرباء عدن
غرق ثلاث فتيات في ساحل الغدير بعدن
مقالات الرأي
  صلاح بن لغبريخطىء من يعتقد ان ازمة قطر مع الدول العربية كانت بداية لمد حبل الوصال بين الدوحة وطهران مع
يعد الامتحان الشامل أحد أهم المتطلبات الأكاديمية في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وهو من الاعراف
الدول التي حسمت أمر سلطة الحكم بتسليمها للشعب ، باعتباره مصدر ومالك هذه السلطة ، تعيش حياة استقرار وسلام ..
اثبت المجلس الانتقالي الجنوبي انه قوة حقيقية فاعلة ومؤثرة ومسيطرة على كامل الأرض الجنوبية ،كما اثبت رئيسه
  المتابع للمشهد السياسي الجنوبي الراهن ,سيتوقف امام جمله من المتغيرات والتطورات المتسارعة على اكثر من
استلمت (الراي) ادناه على تلفوني (واتس) من د. فضل الربيعي الاستاذ في جامعة عدن والذي قال ان خلاصته (ان  من
ثلاثون الف ريال وربما اكثر من ذلك هي حجم الإستقطاعات التي طالت العديد من جنود (خليك) في البيت في معسكرات
سولت لهم أنفسهم أنهم لم يعودوا الرقم الأول لدى أبيهم ، ولم تعد لهم المكانة المرموقة في مجتمعهم ، ولا التميز
  الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الكلمات الأكثر شيوعا في اليمن ، والأكثر دورانا على ألسنة اليمنيين
الوعي مقياس منطقي وموضوعي للمعرفة التي تؤسس لفهم صحيح في السياسة 'والجنوبيين "افقر" شعب على الاطلاق في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
عقد قران مبارك يا محمد
وكيل محافظة لحج يهنئ الشابة "دعا الاهدل" بمناسبة فوزها بجائزة ليبيا للإبداع لعام 2017-2016
وفيات
قائد اللواء 115 مشاة يعزي في وفاة الشيخ المناضل جعبل الكردمي
صبرا آل الكردمي (العوذلي)
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017