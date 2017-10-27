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عبود خواجة يبدي ملاحظاته حيال تشكيل الجمعية الوطنية ويدعو لاعتماد التقسيم الإداري في الجنوب قبل الوحدة اليمنية

الجمعة 27 أكتوبر 2017 07:39 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

بعث الفنان الجنوبي البارز عبود خواجة رسالة هامة لقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي، تضمنت توضيحًا منه بخصوص تشكيل الجمعية الوطنية المزمع تشكيلها، مؤكدًا على ضرورة ان يكون لبها من التيار الجنوبي للإستقلال الذي يمثلون الواجهة كما قال.


ولأهمية الرسالة تنشر "عدن الغد" نصها كما وردت


الساده أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية النضال المشترك
ثم بعد..


في خضم الترتيبات الجارية لاختيار اعضاء الهيئة الوطنية الجنوبية ..فإنا نبارك لكم هذه الخطى والخطوات التي تأتي في مرحلة هامه من مراحل نضالكم المبارك.


اخواني واخواتي اعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي

إنه ولما للهيئة الوطنية الجنوبية من أهمية كبيرة.. فإننا نتمنى - بل يجب أن يكون لبها الاساسي من التيار الجنوبي للاستقلال فهم واجهتنا وعنوان قضيتنا .. آمليين أن يتم إستيعاب الشباب ذوي الكفاءات من شباب الحراك الجنوبي الذين كان لهم السبق في النضال والتضحية، على ان يقدم كل مرشح منهم سيرتة الذاتية يزكيها عضو إنتقالي او اكثر وفق آلية عمل منظم وإجراءات منظمة تعكس ان ماننفذه خطواتنا وترتيبات واجراءتنا تتسم بالنظام والترتيب مبتعدين عن العمل بالاجراءات الارتجالية اوالقبول بها .. فالإستحقاق الوطني هام،، ولايقبل أي تعاطي لايتسم بالنظام والقانون ..


ويكفينا قرارات التقسيم الاداري لبعض مديريات لحج والتي فرضها المحتل عفاش وتم القبول بها واعتمادها والتعاطي معها!!!
وكان المفروض منا ان لا نقبل بها ولا نتعاطى معها لما تحمله من أبعاد سياسية خطيرة تهدف للتفرقه بين أبناء الجنوب من خلال منح عدد مديريات اكبر لمنطقة جنوبية وحرمان منطقة أخرى !.

وكان الاصل بنا ان لانقبل به وان نعود ونعتمد التقسيم الاداري للجنوب سابقا .


إخواني واخواتي أعضاء المجلس الانتقالي

لنضع في اعتبارنا وبمسؤولية ان إستيعاب الناس وكل المناطق الجنوبية ضرورة حتى يكون الوطن فعلآ لكل أبنائة الاحرار الشرفاء.. متنبهين ومبتعدين عن أي شكل من أشكال التغافل والإهمال، الذي هو في الاصل إقصاء وتهميش وإن كان بطريقة دبلوماسيه مرنه..

وللاهميه ايضا.. نرى أنه لابد من إستيعاب شباب المقاومة الجنوبية، وضباط الجيش السابقين ممن لديهم الكفاءة والشهادات العليا.. المؤمنين بالتحرير والاستقلال وهو أصل مايعنينا جميعآ ..


اخواني واخواتي

ختامآ ..
انتم تدركون ان أعضاء الهيئة الوطنية الجنوبية الذين سيتم إعتمادهم هم من سيكونون معنيين بوضع القوانين والتشريعات لدولة الجنوب القادمة بإذن الله.
وإختيار أعضائها بدقه وفق معايير وطنية صحيحة وصادقة أمر في غاية الاهمية.
فتكون معايير الإختيار واضحة ودقيقة ..

فتكون ( الثقة الكاملة في ان العضو المرشح للهيئة الوطنية مناضل وطني مستقيم شريف، بماضي نقي ومشهود له بالإخلاص للوطن ومؤمن بالتحرير والاستقلال الناجز هدف واضح لا لبس فيه وغير متقبل لاي اهداف منتقصة ابدآ. )) هي المعيار الاول.


اخوكم
عبود بن زين الخواجه

27 أكتوبر 2017


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