قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تصل المهرة والشيخ بن عفرار على رأس المستقبلين
صورة من الاستقبال يوم الجمعة
الجمعة 27 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
وصلت الى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة مساء يوم الجمعة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكان على راس المستقبلين عضو المجلس الشيخ عيسى بن عفرار.
وتبادل الجانبان التحايا والتهاني بسلامة الوصول.
ومن المتوقع ان تشهد مدينة الغيضة يوم السبت مهرجانا جماهيريا بمناسبة وصول قيادة المجلس الى المحافظة.
وستشهد المحافظة احتفالا بمناسبة تدشين فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة.
ووصلت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الى المهرة قادمة من محافظة حضرموت.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها