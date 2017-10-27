قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تصل المهرة والشيخ بن عفرار على رأس المستقبلين

مقالات الرأي

د. قاسم المحبشي في معنى الامتحان الشامل لطلاب الدكتوراة يعد الامتحان الشامل أحد أهم المتطلبات الأكاديمية في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وهو من الاعراف

د. ياسين سعيد نعمان ما بين وقف الحرب أو إنهاء الحرب مساحة تكمن فيهاسلطة "الغلبة" الدول التي حسمت أمر سلطة الحكم بتسليمها للشعب ، باعتباره مصدر ومالك هذه السلطة ، تعيش حياة استقرار وسلام ..

منصور صالح الزبيدي رئيسا اثبت المجلس الانتقالي الجنوبي انه قوة حقيقية فاعلة ومؤثرة ومسيطرة على كامل الأرض الجنوبية ،كما اثبت رئيسه

د.علي قائد علي تحركات المجلس الانتقالي ومشروعيه التمثيل الجنوبي ! المتابع للمشهد السياسي الجنوبي الراهن ,سيتوقف امام جمله من المتغيرات والتطورات المتسارعة على اكثر من

د.عبدالرحمن الوالي نصيحه للمجلس الانتقالي استلمت (الراي) ادناه على تلفوني (واتس) من د. فضل الربيعي الاستاذ في جامعة عدن والذي قال ان خلاصته (ان من

فهد البرشاء هوامير الإستقطاعات.. والأطفال الرُضع..! ثلاثون الف ريال وربما اكثر من ذلك هي حجم الإستقطاعات التي طالت العديد من جنود (خليك) في البيت في معسكرات

أبو الحسنين محسن معيض للأمة رب يحميها . سولت لهم أنفسهم أنهم لم يعودوا الرقم الأول لدى أبيهم ، ولم تعد لهم المكانة المرموقة في مجتمعهم ، ولا التميز

سعيد النخعي الحرية والكرامة كما يراها السلاليون والمناطقيون الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الكلمات الأكثر شيوعا في اليمن ، والأكثر دورانا على ألسنة اليمنيين

حيدره محمد وكيف يرى الجنوب الشمال!؟ الوعي مقياس منطقي وموضوعي للمعرفة التي تؤسس لفهم صحيح في السياسة 'والجنوبيين "افقر" شعب على الاطلاق في