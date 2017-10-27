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قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تصل المهرة والشيخ بن عفرار على رأس المستقبلين

صورة من الاستقبال يوم الجمعة
الجمعة 27 أكتوبر 2017 07:30 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:


وصلت الى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة مساء يوم الجمعة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكان على راس المستقبلين عضو المجلس الشيخ عيسى بن عفرار.
وتبادل الجانبان التحايا والتهاني بسلامة الوصول.
ومن المتوقع ان تشهد مدينة الغيضة يوم السبت مهرجانا جماهيريا بمناسبة وصول قيادة المجلس الى المحافظة.
وستشهد المحافظة احتفالا بمناسبة تدشين فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة.
ووصلت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الى المهرة قادمة من محافظة حضرموت.


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قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تصل المهرة والشيخ بن عفرار على رأس المستقبلين
وصلت الى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة مساء يوم الجمعة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي. وكان على راس المستقبلين عضو المجلس الشيخ عيسى بن عفرار. وتبادل الجانبان




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