مواطنون يحتجزون قواطر نفطية بالضالع ويمنع مرورها
صورة للقواطر المحتجزة بالضالع - عدن الغد
الجمعة 27 أكتوبر 2017 04:06 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
احتجز مواطنون من الضالع يوم الجمعة عدد من القواطر المحملة بالوقود كانت في طريقها إلى محافظات شمالية مجاورة .
وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان القواطر منعت من المرور واحتجزت بمنطقة الوبح .
وقال مصدر نفطي بعدن لصحيفة "عدن الغد" ان القواطر المحتجزة مملوكة لعدد من الشركات والمصانع الأهلية بمحافظة تعز بينها شركات هائل سعيد انعم موضحا ان عمليات الاحتجاز غير مشروعة .
واوضح المصدر ان الشركات التجارية وبسبب ظروف الحرب الاخيرة باتت تستورد المشتقات النفطية بصورة منفصلة عن الحكومة .
وبين القواطر المحتجزة 3 قواطر تابعة لشركة السمن والصابون بتعز في حين ان أكثر من 20 قاطرة مملوكة لمحطات وقود بالضالع نفسها .
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