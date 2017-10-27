مواطنون يحتجزون قواطر نفطية بالضالع ويمنع مرورها

احتجز مواطنون من الضالع يوم الجمعة عدد من القواطر المحملة بالوقود كانت في طريقها إلى محافظات شمالية مجاورة .

وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان القواطر منعت من المرور واحتجزت بمنطقة الوبح .

وقال مصدر نفطي بعدن لصحيفة "عدن الغد" ان القواطر المحتجزة مملوكة لعدد من الشركات والمصانع الأهلية بمحافظة تعز بينها شركات هائل سعيد انعم موضحا ان عمليات الاحتجاز غير مشروعة .

واوضح المصدر ان الشركات التجارية وبسبب ظروف الحرب الاخيرة باتت تستورد المشتقات النفطية بصورة منفصلة عن الحكومة .

وبين القواطر المحتجزة 3 قواطر تابعة لشركة السمن والصابون بتعز في حين ان أكثر من 20 قاطرة مملوكة لمحطات وقود بالضالع نفسها .

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