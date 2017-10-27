برعاية السفارة اليمنية في تونس أحيا الطلاب اليمنيون الدارسون في الجمهورية التونسية فعالية ثقافية شبابية عربية متميزة في إطار (ملتقى المراكز الثقافية العربية بتونس) تحت شعار (لمّة عربية بتوقيعات شبابية) وذلك يومي الأربعاء والخميس 25 و 26 أكتوبر 2017م ، في المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي، وفي الجناح المخصص لليمن كان للمشاركة اليمنية خصوصيتها حيث حفل برنامجها بعديد الفقرات التي عكست صورة اليمن أرضاً وإنساناً متحدية واقع الحرب من وحي ماضيها العريق وتراثها الزاخر وتطلع أبنائها لمستقبل أفضل الأمر الذي استقطب الزوار من مختلف الدول العربية .

وشاركت نحو عشر دول عربية في هذه التظاهرة السنوية بينها اليمن وفلسطين وموريتانيا والمغرب والعراق و ليبيا والجزائر.

وقد تضمنت فقرات البرنامج معرضاً للصور والكتب والأزياء والوجبات والموروث الشعبي إضافة إلى عروض راقصة صنعانية ولحجية وحضرمية ومائدة مستديرة فكرية حول انشطة المراكز الثقافية العربية ، كما أقيمت سهرة فنية موسيقية أحيتها الفنانة والباحثة التونسية مهر الهمامي المهتمة بالتراث اليمني والمتخصصة في الغناء الصنعاني إلى جانب الصحفي والفنان اليمني مهيب زوا ، ما عكس التواصل الثقافي والفني بين اليمن والشقيقة تونس .

وفي ختام هذه التظاهرة قامت الجهة المنظمة بتكريم الدول المشاركة سفارات وطلاب وفي مقدمها الجمهورية اليمنية ، وقد تسلم شهادة التقدير ودرع التكريم عن سفارة اليمن المستشار الإعلامي بالسفارة الأستاذ اسكندر شاهر وعن الطلاب اليمنيين أمين العزعزي ، وحظيت الفعالية باهتمام الأوساط الثقافية والإعلامية التونسية والعربية .

المزيد في أخبار وتقارير مواطنون يحتجزون قواطر نفطية بالضالع ويمنع مرورها احتجز مواطنون من الضالع يوم الجمعة عدد من القواطر المحملة بالوقود كانت في طريقها إلى محافظات شمالية مجاورة . وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان القواطر منعت من تكريم اليمن في تونس في ختام ملتقى المراكز الثقافية العربية برعاية السفارة اليمنية في تونس أحيا الطلاب اليمنيون الدارسون في الجمهورية التونسية فعالية ثقافية شبابية عربية متميزة في إطار (ملتقى المراكز الثقافية العربية وصول قيادات المجلس الانتقالي إلى المهرة وصلت ظهر يوم الجمعة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة. وكان في استقبالهم عدد من قيادات الحراك الجنوبي وشخصيات اجتماعية. ومن