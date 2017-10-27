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أخبار وتقارير

وصول قيادات المجلس الانتقالي إلى المهرة

صورة لقيادات المجلس ظهر يوم الجمعة بالمهرة
الجمعة 27 أكتوبر 2017 01:52 مساءً
المهرة ((عدن الغد)) خاص:

وصلت ظهر يوم الجمعة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة.

وكان في استقبالهم عدد من قيادات الحراك الجنوبي وشخصيات اجتماعية.

ومن المتوقع ان تشهد مدينة الغيضة مهرجانا جماهيريا بمناسبة وصول قيادات المجلس إلى المحافظة.

 


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وصول قيادات المجلس الانتقالي إلى المهرة
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