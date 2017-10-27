MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 27 أكتوبر 2017 08:43 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير عامان من الانقلاب.. أرقام "كارثية" في ديون اليمن
أخبار وتقارير

عامان من الانقلاب.. أرقام "كارثية" في ديون اليمن

الجمعة 27 أكتوبر 2017 07:54 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات#الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، أرقاماً مخيفة حول ارتفاع الدين العام الداخلي في اليمن، وتحول احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى رصيد سالب خلال عامين من سيطرة الانقلابيين.

 

وبحسب تقرير رسمي لجهاز الرقابة والمحاسبة، فقد ارتفع سقف الدين العام الداخلي من 3.1 تريليون ريال (12.7 مليار دولار) في يناير 2015 (السنة الأولى للانقلاب)، إلى 4.9 تريليون ريال (19.7 مليار دولار) في يناير 2017.

 

وبحسب التقرير المرفوع من الجهاز لرئيس ما يسمى المجلس السياسي (المشكل مناصفة بين طرفي الانقلاب)، فإن نسبة الدين العام الداخلي أصبحت (85%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل ارتفاع الرصيد القائم للسحب على المكشوف بنهاية العام 2016 إلى أكثر من 2 تريليون ريال يمني.

 

ووصلت أعباء الدين العام الداخلي، وفق التقرير، خلال عام 2016م إلى (768.9) مليار ريال، وبما نسبته (81.5%) من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة، بزيادة قدرها (56) نقطة عن المعايير الدولية المحددة.

 

وأظهر التقرير أن الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي اليمني من العملات الاجنبية، تراجع من 4 مليارات و102 مليون دولار في 2014 (قبل الانقلاب)، ليصل بنهاية العام الذي يليه (2015) إلى 847 مليون دولار.

 

وفي 2016، تم استنفاد ذلك الرصيد المتبقي، بجانب استخدام مبلغ (244.1) مليون دولار من الودائع والأرصدة المستحقة للغير لدى البنك المركزي، ليتحول رصيد احتياطي البنك المركزي اليمني بالسالب، أي حوالي (244.1) مليون دولار، بحسب التقرير، الذي نشره البرلماني الموالي للحوثيين أحمد حاشد هاشم.

 

وحذر جهاز الرقابة والمحاسبة الخاضع لسيطرة #الانقلابيين، بناء على تلك المؤشرات والأرقام التي أوردها، من "كارثة مالية" قد تصل إلى حد الإفلاس، وفق تعبير التقرير.


المزيد في أخبار وتقارير
ولد الشيخ رداً على الانقلابيين: لست منحازاً لأحد
استنكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاتهامات التي توجه إليه من طرف الانقلابيين. وقال ولد الشيخ، في تصريحات في أعقاب
هادي: إيران تستخدم الحوثيين لإنشاء حزب الله جديد على حدود المملكة
أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، أن إيران تستخدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أدوات لمحاولة زعزعة أمن واستقرار دول الجوار وتحديداً المملكة العربية
عامان من الانقلاب.. أرقام "كارثية" في ديون اليمن
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات#الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، أرقاماً مخيفة حول ارتفاع الدين العام الداخلي في




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
بالوثائق : الخبجي يعتمد قرارات تعيين لعلي عبدالله صالح ويلغي قرارات تعيين لهادي
باحث يكشف سر النفق الغريب الذي تم اكتشافه بعدن يوم الخميس
الزبيدي: قريبا سنبدأ تسلم إدارة المناطق المحررة في الجنوب
تحذير بعدن من تناول مشروب غازي لخطورته
الزبيدي يتعهد بإسقاط الحكومة الشرعية والسيطرة على (الجنوب)
مقالات الرأي
ثلاثون الف ريال وربما اكثر من ذلك هي حجم الإستقطاعات التي طالت العديد من جنود (خليك) في البيت في معسكرات
سولت لهم أنفسهم أنهم لم يعودوا الرقم الأول لدى أبيهم ، ولم تعد لهم المكانة المرموقة في مجتمعهم ، ولا التميز
  الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الكلمات الأكثر شيوعا في اليمن ، والأكثر دورانا على ألسنة اليمنيين
الوعي مقياس منطقي وموضوعي للمعرفة التي تؤسس لفهم صحيح في السياسة 'والجنوبيين "افقر" شعب على الاطلاق في
كثرت كتاباتنا في الشأن السياسي واستطالت خلافاتنا في وجهات النظر المتعددة حول الواقع المعاش وكثرت التجاذبات
خمسة ضباط من أبين ومجموعة من الافراد في أعتى لواء من الوية الحرس الجمهوري التي ترابط على تخوم تعز اظن اسمه
  خطابات التخوين والتشكيك في إخلاص الطرف الآخر الجنوبي هي ثقافة تنامت واتسعت عندما فقد الفرقاء القدرة على
لازالت ردود الأفعال تتوالى من كثير من إخواننا الجنوبيين حول كلمة للأح بن بريك المتعلقة بمحافظة
مقبل محمد القميشي من العجائب التي شفناها في منفذ الوديعة وتعاني الناس من عذابها في كل دقيقة تقريبا تلك
كانت أغنية الفنان الكبير ابوبكر سالم (من يشبهِك) عن اليمن , تزلزل أحاسيسي و وجداني كلما سمعتها , كانت الكلمات
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الخطوبة يا بن محروس
عقد قران مبارك
وفيات
صبرا آل اليزيدي
صبر آل الظراسي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017