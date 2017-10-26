في إطار الزيارات التي يقوم بها ..السفير معتصم خان في زيارة له للسجناء بعدن

قام صباح اليوم الخميس معالي السفير المعتصم خان سفير ألمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان السفير معتصم خان في زيارة له ، إدارة البحث الجنائي للطلاع على أوضاع المساجين والسجينات ..،

وأثناء الزيارة قام معالي السفير المعتصم عطاء خان سفير ألمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس إدارة البحث الجنائي بخور مكسر وكان في إستقباله العقيد صالح القملي مدير إدارة البحث الجنائي العاصمة عدن .

ومن خلال الزيارة اطلع السفير على أوضاع المساجين والسجينات حيث أخذه العقيد القملي في جولة اطلع من خلالها على أوضاع السجناء بما فيهم الرجال والنساء وفي السياق نفسة زار السفير إدارة أمن العاصمة عدن والتقى بنائب مدير العاصمة ابو بكر حسين ومدير مكتب مدير أمن العاصمة العقيد فيصل مثنى وناقش،معهم العديد من القضايا بما يخص أمن الوطن والمواطن ،

وفي تصريح مقتضب لسفير السلام في العالم وعضو منظمة العفو الدولية،المعتصم خان دعا من خلاله المنظمات الدولية لفتح مكاتبها في العاصمة عدن ومزاولة مهامها ، كما دعا المنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ،ويدعو ايضا الهيئة القضائية بسرعة البت في الملفات التي رفعت لها من قِبل أمن عدن , كما أكد السفير على استعداده والقيام بالدور المناط به تجاه حل ومعالجة القضايا الإنسانية بمختلفها.،

رافق السفير خلال زيارته المستشار بشير الهدياني ،ومدير مكتبة مصطفى البكري .

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