صدق او لاتصدق : قرارات علي عبدالله صالح لاتزال سارية المفعول بعدن ويعمل بها حتى اليوم
عدن((عدن الغد) خاص:
لاتزال قرارات اصدرها الرئيس اليمني السابق بحق معارضين جنوبيين سارية المفعول رغم ان الرجل اطيح به من الحكم قبل 6 سنوات من اليوم واجبرت حرب مسلحة على انسحاب اخر الجنود الموالون له من عدن قبل عامين.
وحتى اليوم لايزال الكثير من السياسيين الجنوبيين غير قادرين على مغادرة عدن ومحافظات جنوبية اخرى بسبب سريان قرار حظره اصدره صالح بحق قيادات من الحراك الجنوبي في العام 2010.
ومع تعاظم حركة الاحتجاجات التي عرفت بالحراك الجنوبي اصدر صالح قرارا قضى بحظر سفر عدد من قيادات الحراك الجنوبي.
ورغم سقوط صالح واندلاع حرب اخيرة في العام 2015 الا ان الكثير من القيادات في الحراك الجنوبي لاتزال غير قادرة على السفر عبر مطار عدن الدولي.
ومن بين هذه القيادات د محسن وهيب عميد كلية التربية صبر ووكيل محافظة عدن للشئون التعليمية والذي امتنعت السلطات بعدن من اصدار جواز سفر جديد له بحجة وجود اسمه على قائمة ممنوعين من السفر.
وطال باعباد قرار المنع من السفر في 2010 ولايزال ساريا بحقه حتى اليوم.
وتظهر وثيقة تحصلت عليها عدن الغد خطابا موجها من مصلحة الهجرة بعدن الى رئاسة المصلحة يتم فيها الاشعار باستمرار الحظر وطلب الافادة حول ذلك.
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