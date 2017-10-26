الحراك الجنوبي يدعو للقاء هام يوم السبت للوقوف امام التطورات الاخيرة
الخميس 26 أكتوبر 2017 10:47 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
علمت صحيفة "عدن الغد" ان هناك تحضيرات للقاء يضم مكونات الحراك والمقاومة صباح يوم السبت القادم بفندق كورال .
وقال مصدر مطلع ان اللقاء سيقف امام المستجدات السياسية في الجنوب بغرض تبادل الراي بشأنها وبما يعزز من وحدة الصف الجنوبي مضيفا ان المرحلة التي يمر بها الجنوب تتطلب من كافة مكونات الحرك والقوى السياسية والمجتمعية الاتفاق على القواسم المشتركة وتعزيزها بما يفضي الى تحقيق غايات شعب الجنوب بصورة مرنة وسلسة .
واشار المصدر الى ان اللقاء ستحضره قيادات بارزة من الحراك الجنوبي والمقاومة من عموم المحافظات الجنوبية.
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