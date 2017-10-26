سفير اليمن في هافانا يلتقي رئيس وكالة أنباء امريكا اللاتينية
سبأ
سلم سفير اليمن لدى هافانا محمد ناشر اليوم رسالة من رئيس وكالة الانباء اليمنية (سبا) لرئيس وكالة أنباء امريكا اللاتينية لويس هنريكي غونزالس تتعلق بتعزيز التعاون والتبادل الاخباري بين وكالتي الأنباء في البلدين.
واطلع السفير ناشر المسؤول الكوبي على آخر المستجدات في الساحة اليمنية وموقف الحكومة الشرعية من تحقيق السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها والتي يدعمها المجتمع الدولي.
ومن جهته أكد رئيس وكالة أنباء امريكا اللاتينية " برنسا لاتينا " على قوة العلاقات التاريخية ومتانتها والتي تربط البلدين الصديقين واهتمام حكومة بلاده بالأوضاع الراهنة في اليمن.
وأكد استعدادهم تعزيز العلاقات مع وكالة (سبأ) بما يخدم مصالح البلدين .. لافتا الى ان الوكالة التي تأسست قبل ٥٦ عاما تقوم بنشر الاخبار اليومية وثلاث مجلات أسبوعية ونصف شهرية وشهرية بعدد من اللغات .
حضر اللقاء نائب رئيس الوكالة ومديرة دائرة العلاقات الدولية و رئيسة دائرة العلاقات العامة بالوكالة.
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