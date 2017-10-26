قال القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي السعدي ان حديث الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان الرئيس هادي وبن دغر بضاعته حديث يؤكد ان العلاقة بين الطرفين قطعت بشكل نهائي.

واضاف قائلا :"انا الحقيقة كلام عفاش الأخير الذي قال فيه أن هادي وبن دغر عناصره جعلني اطمئن أن حبل الود بينهما انتهى وان هادي وبن دغر أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف عفاش يعزف على عقلياتنا السطحية المندفعة التي عرفنا بها .

ما المانع أن يكون تصوري هذا على صح طالما وهناك ايضا شواهد لدينا أن هناك من كانوا من عناصر عفاش أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف.

في الاخير يجب أن نفهم ونقتنع أنه لايوجد اليوم اي جنوبي لايزال يحن الى العودة الى صنعاء ولكن العمل السياسي له فنونه وأساليبه ولهذا فعلينا أن أردنا جنوب حر مستقل حاضن لكل أبناءه الابتعاد عن لغة التخوين والوصاية الحصرية والاقصاء حتى نحقق الهدف العظيم .

العقل ميزنا به الله كبشر وميزنا به عن بقية مخلوقاته لكي نستخدمه وليخرجنا من الظلمات إلى النور .

حذاري من الشطحات والاستعلاء فلاتنتج الا الفشل والخراب.

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي يتقدم بمبادرة سياسية لرأب الصدع بين المجلس الانتقالي والقوى السياسية الجنوبية الاخرى تقدم السياسي الجنوبي عبده الدباني وهو اديب وقيادي في الحراك الجنوبي بمبادرة سياسية قال انها تهدف لرأب الصدع بين المجلس الانتقالي والقوى السياسية الجنوبية الاخرى السعدي :حديث صالح الاخير يؤكد ان حبل الود بينه وبين هادي وبن دغر انقطع قال القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي السعدي ان حديث الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ان الرئيس هادي وبن دغر بضاعته حديث يؤكد ان العلاقة بين الطرفين قطعت بشكل العسكريون الجنوبيون المتقاعدون يخرجون بمسيرة حاشدة بعدن احتشد يوم ،الخميس، الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين بالعاصمة عدن في ساحة البنوك بمديرية كريتر للمطالبة باستحقاقاتهم . وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت