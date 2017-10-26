احتشد يوم ،الخميس، الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين بالعاصمة عدن في ساحة البنوك بمديرية كريتر للمطالبة باستحقاقاتهم .

وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي وأحتشد لها جمع من ضباط ورتب عليا في الجيش الجنوبي المسرح .. ألقيت عدداً من الخطابات التي تدعو إلى صرف مرتبات الجيش الجنوبي المسرح الذي يعاني منذ ثمانية أشهر من عدم استلام المرتبات .

وانطلق المحتجون بمسيرة راجلة إلى أمام بوابة قصر معاشيق المقر الرسمي للحكومة الشرعية، حيث رفعوا هناك لافتات تطالب بصرف المرتبات أو رحيل حكومة الشرعية من عدن .

وحذر المحتجون الحكومة الشرعية من التلاعب بحقوق المتقاعدين من أبناء الجيش الجنوبي المسرح في المرحلتين الماضية والحالية، مناشدين التحالف العربي بلفت النظر لكوادر الجيش الجنوبي، مبدين وأبدو استغرابهم مِن ما تقوم به دول التحالف من تجاهل لأقوى ثالث جيش عربي تُمارس ضده المؤامرات المتعددة .

الجدير ذكره أن الهيئة العليا قد سارعت واحتجت قبل فترة في عدة مواقع وكان أهمها الاعتصام الذي أقامه العسكريون أمام منزل الوزير احمد الميسري بالمنصورة قبل أشهر.

*من هويد الكلدي

المزيد في أخبار وتقارير العسكريون الجنوبيون المتقاعدون يخرجون بمسيرة حاشدة بعدن احتشد يوم ،الخميس، الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين بالعاصمة عدن في ساحة البنوك بمديرية كريتر للمطالبة باستحقاقاتهم . وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت أسموها آخر صرخة سلمية .. الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين يخرجون بمسيرة حاشدة بعدن ويحذرون الحكومة احتشد الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين بالعاصمة عدن صباح اليوم للمطالبة بإسحقاقاتهم . وقد احتشد الآلاف من العسكريين الجنوبيين المسرحين قسراً في ساحة قيادي جنوبي: اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل انقطاع الود بينهم قال القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي أن اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل على انقطاع الود بينهم. وكتب العميد السعدي في منشور على