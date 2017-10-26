قال القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي أن اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل على انقطاع الود بينهم.

وكتب العميد السعدي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "انا الحقيقه كلام عفاش الأخير الذي قال فيه أن هادي وبن دغر عناصره جعلني اتطمئن أن حبل الود بينهما انتهاء وان هادي وبن دغر أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف عفاش يعزف على عقلياتنا السطحية المندفعة التي عرفنا بها.

وأضاف السعدي "فايش المانع أن يكون تصوري هذا على صح طالما وهناك ايضا شواهد لدينا أن هناك من كانوا من عناصر عفاش أصبحوا جنوبيين الهواء والهدف".

وأكد العميد علي السعدي أنه في الاخير يجب أن نفهم ونقتنع أنه لايوجد اليوم اي جنوبي لايزال يحن الى العوده الى صنعاء ولكن العمل السياسي له فنونه وأساليبه ولهذا فعلينا أن أردنا جنوب حر مستقل حاضن لكل أبناءه الابتعاد عن لغة التخوين والوصايه الحصريه والاقصاء حتى نحقق الهدف العظيم".



وأشار الى أن العقل ميزنا به الله كبشر وميزنا به عن بقية مخلوقاته لكي نستخدمه وليخرجنا من الظلمات إلى النور.



مختتما بقوله "حذاري من الشطحات والاستعلى فلاتنتج الا الفشل والخراب".

المزيد في أخبار وتقارير العسكريون الجنوبيون المتقاعدون يخرجون بمسيرة حاشدة بعدن احتشد يوم ،الخميس، الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين بالعاصمة عدن في ساحة البنوك بمديرية كريتر للمطالبة باستحقاقاتهم . وفي الوقفة الاحتجاجية التي دعت أسموها آخر صرخة سلمية .. الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين يخرجون بمسيرة حاشدة بعدن ويحذرون الحكومة احتشد الآلاف من العسكريين الجنوبيين المتقاعدين بالعاصمة عدن صباح اليوم للمطالبة بإسحقاقاتهم . وقد احتشد الآلاف من العسكريين الجنوبيين المسرحين قسراً في ساحة قيادي جنوبي: اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل انقطاع الود بينهم قال القيادي بالحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي أن اتهام صالح للرئيس هادي وبن دغر بأنهم تابعون له دليل على انقطاع الود بينهم. وكتب العميد السعدي في منشور على