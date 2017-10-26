الرئيس ناصر يلتقي المبعوث الاممي الى اليمن ويناقش فرص احلال السلام
صورة من اللقاء يوم الخميس -عدن الغد
الخميس 26 أكتوبر 2017 05:32 مساءً
عمان (عدن الغد)خاص:
عمان (عدن الغد)خاص:
التقى الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد يوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.
وقال مكتب ناصر ان اللقاء ناقش فرص احلال السلام حيث تم التباحث حول مبادرة سياسية للحل في اليمن قدمها علي ناصر محمد .
واشاد ولد الشيخ بمبادرة الرئيس ناصر للحل في اليمن
ويبذل ناصر منذ اشهر جهود سياسية لوقف الحرب في اليمن والسعي لانهاء الصراع الدائر منذ اعوام.
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