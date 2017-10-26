اتحاد طلاب اليمن في باكستان يعلن عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم

اصدر اتحاد طلاب اليمن في باكستان بيانا اعلن فيه عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق الطلاب المتوقفة منذ اشهر.

وأقر الاتحاد منع جميع الموظفين بما فيهم الموظفين المحليين والبعثه الدبلوماسية من الدخول حتى يتم السماح للطلاب بالدخول الى سفارتهم والاستماع إلى مطالبهم ومعالجتها حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي والتي قضت بمعالجة أوضاع الطلاب والعالقين بشكل عاجل.

كما حمل البيان البعثه الدبلوماسية في اسلام اباد أي اضرار قد يتعرض لها الطلاب من قبل الأمن أو مايترتب على هذا الاهمال من معوقات للطلاب في مسيرتهم الدراسية.

وتلقت "عدن الغد" نسخة من البيان:

بــيـــــان

نظرا لما تعرض له الطلاب المبتعثون من تنزيل مستحقاتهم بشكل تعسفي وبلا سابق انذار من قبل وزارة التعليم العالي والملحقية الثقافيه في سفارتنا في إسلام أباد ونظرا للتأخير المتعمد لصرف المستحقات طوال هذا العام الدراسي والذي تسبب في العديد من المشاكل والعوائق للطلاب أثناء مسيرتهم الدراسية. ولما تعرض له الطلاب المطالبين بحقوقهم من قبل البعثه الدبلوماسية أمام سفارتنا في اسلام اباد ومنع الطلاب من الدخول ورفض مقابلتهم او الاستماع الى مطالبهم واستدعاء الأمن خلال اليومين الماضيين وترك الطلاب في الشارع وبناء على البرنامج التصعيدي السلمي الذي دعى له الاتحاد العام والذي بدأ منذ 24/10/2017م بمنع البعثه الدبلوماسية من الدخول للسفاره حتى يتم إدخال الطلاب الى السفاره حيث تم السماح للموظفيين المحليين بالدخول للسفاره مزاولة أعمالهم.

يعلن الاتحاد العام أنه ومن يوم غدا الخميس الموافق 26/10/2017 سيتم منع جميع الموظفين بما فيهم الموظفين المحليين والبعثه الدبلوماسية من الدخول حتى يتم السماح للطلاب بالدخول الى سفارتهم والاستماع إلى مطالبهم ومعالجتها حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي والتي قضت بمعالجة أوضاع الطلاب والعالقين بشكل عاجل . ونحمل البعثه الدبلوماسية في اسلام اباد أي اضرار قد يتعرض لها الطلاب من قبل الأمن أو مايترتب على هذا الاهمال من معوقات للطلاب في مسيرتهم الدراسية .

إن الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان يعلن تمسكة الكامل بالمطالب التي وردت في بيان الاعتصام الصادر في تاريخ 20/10/2017م والتي كانت كالأتي :

1- صرف مستحقات الطلاب بحسب كشوفات المرسلة من قبل وزارة التعليم العالي والذين اسقطتهم السفارة دون اي مسوغ قانوني .

2- إعادة الطلاب الذين تم تنزيلهم من كشوفات وزارة التعليم العالي والذين لايزالون مستمرين في دراستهم بما في ذلك مبتعثي 2015/2016 وطلاب الجامعات والجهات الحكومية الأخرى .

3- حل مشكلة الطلاب الذين يعانون من مشكلة الفيزا والذين سبق وان رفعنا بأسماءهم الى السفارة ولاتزال مشكلتهم لم تحل حتى الآن .

4- صرف تذاكر الخريجين والعالقين وإيجاد حل عاجل لمشاكلهم .

5- حل مشكلة الطلاب المستحقين للمنحه الباكستانية والتي لم يتم متابعتها بشكل جيد من قبل السفارة .

6- حل مشكلة الطلاب المتقدمين على مقاعد دراسية .

7- حل مشكلة الطلاب ذوي الظروف الصعبه والذين سبق وان رفعنا باسماءهم إلى السفارة قبل حاولي ثلاثه أشهر ولانتائج حتى الآن .

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شكر الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان الأمن الباكستاني على تفهمه لقضايا الطلاب والتعاطف الذي أبداه مع الطلاب وقضاياهم ، ويدعوا الاتحاد العام جميع الوسائل الاعلامية الى تغطية فعاليات الاعتصام شاكرا سلفا كل من تعاون ونقل معاناة الطلاب للرأي العام .

والله الموفق ،،

صادر عن:

الإتحاد العام لطلاب اليمن - باكستان

25-10-2017م

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