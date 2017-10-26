رئيس الجمهورية يعقد إجتماعا برئيس الحكومة وعدد من الوزراء
الخميس 26 أكتوبر 2017 02:35 مساءً
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:
الرياض (عدن الغد) سبأ نت:
عقد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ اجتماعا استثنائيا ضم رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ونوابه عبدالملك المخلافي واللواء حسين عرب وعبدالعزيز جباري لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والامنية والخدمية والإنسانية.
واشاد فخامة الرئيس بجهود الحكومة على الصعيد الخدمي والزيارات المتوالية للمحافظات المحررة للوقوف على احتياجات المواطنين.
وحث فخامة الرئيس على أهمية تعزيز الجهود وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات التي تتربص باليمن وفي مقدمتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .. منوها بدور ودعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية في اليمن حتى تحقيق الأهداف المرجوة.
وتطرق الاجتماع لجملة من القضايا والموضوعات الهامه واتخذ بشأنها ما يلزم.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
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