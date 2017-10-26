مرض مخيف يتسبب بعاهات مستديمة للأطفال بعدد من قرى محافظة الضالع.
الضالع/مشتاق الشعيبي
ينتشر في عدد من قرى مرفد وخوبر ولكمة لشعوب بمحافظة الضالع مرض مخيف يصاب به الأطفال ويتسبب بعاهات مستديمة تتمثل بهشاشة وقصر في عظام الأطراف وتآكل الأسنان.
المرض يفاجئ الأطفال في أعمار متفاوتة خاصة في عمر ال8 أشهر ومافوق حيث أثار حالة من الخوف والهلع لدى الأهالي نتيجة تعثر الكثير من الأطفال في مناطقهم عن الحركة.
وفي إفادة ل(عدن الغد) قال الدكتور أحمد عباس إن هذا المرض يشكل خطرا على حياة سكان المنطقة وبالذات الأطفال الأمر الذي يستدعي ضرورة تحرك الجهات الحكومية لإيجاد المعالجات السريعة واللازمة.
وعن سؤال (عدن الغد) عما هي الأسباب الرئيسة للمرض قال الدكتور عباس أعتقد أن تركيز عنصر الفلورايد ووجوده بنسب كبيرة في المياه الجوفية التي يشرب السكان منها هو السبب الرئيس في ظهور هذه الإعاقات لدى الأطفال وأنه يجب على وزارة الصحة القيام بواجبها في النزول إلى المنطقة وفحص مياه الشرب والتأكد من صحة ذلك.
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